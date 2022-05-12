В Польше выпустили почтовую марку с Зеленским: раскупили за несколько часов

В Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского стоимостью 500 злотых (около 3 300 грн). Она вышла ограниченным тиражом в 99 писем.

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Об этом сообщил автор марки - депутат совета Кракова Лукаш Вантух на своей странице в Facebook.

Каждая из марок пронумерована и имеет QR-код. Одну из них собираются подарить Владимиру Зеленскому, а еще одну депутат отправил мэру Львова Андрею Садовому.

Комплект марок (из 9 штук) можно было купить за 4500 злотых (около 29 650 грн).

По словам Лукаша Вантуха, марку раскупили за несколько часов. Дополнительный тираж таких марок не планируется.

Средства продажи марок пойдут на закупку гуманитарной помощи для украинцев.

Напомним, что "Укрпочте" уже удалось заработать на выпуске нашумевшей марки "Русский военный корабль" более 1 миллиона долларов.