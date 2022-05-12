У Польщі випустили поштову марку із Зеленським: розкупили за кілька годин

У Польщі випустили поштову марку із портретом президента України Володимира Зеленського вартістю 500 злотих (близько 3 300 грн). Вона вийшла обмеженим тиражем у 99 листів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив автор марки – депутат ради Кракова Лукаш Вантух на своїй сторінці у Facebook.

Кожна марка пронумерована і має QR-код. Одну з них мають намір подарувати Володимиру Зеленському, а ще один депутат відправив меру Львова Андрію Садовому.

Комплект марок (з 9 штук) можна було купити за 4500 злотих (близько 29650 грн).

За словами Лукаша Вантуха, марку розкупили за кілька годин. Додатковий наклад таких марок не планується.

Кошти продажу марок підуть на закупівлю гуманітарної допомоги для українців.

Нагадаємо, що "Укрпошті" вже вдалося заробити на випуску гучної марки "Російський військовий корабель" понад 1 мільйон доларів.