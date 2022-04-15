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У Швейцарії випустили горілку Zelensky: прибуток від продажу спрямують на підтримку України
Швейцарська компанія Drink For Peace створила благодійну горілку преміум-класу Vodka Zelensky. Весь прибуток від продажу компанія перераховує громадським організаціям України.
Про це повідомляє компанія Drink For Peace.
Швейцарська компанія почала випускати горілку преміум-класу Vodka Zelensky під гаслом "Пий за мир!" та запустила кампанію #DrinkForPeace, щоб підтримати українців та зміцнити світ.
Зазначається, що горілку створила група небайдужих людей, які виступають за мир та бажають допомогти Україні: український модельєр Анастасія Росініна та швейцарський підприємець Тобіас Райхмут.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Vodka Zelensky відрізняється витонченим смаком та прозорістю. Відмінна якість у поєднанні з благородною справою – це Vodka Zelensky", — йдеться у повідомленні компанії.
На етикетках пляшок зображені українські національні кольори – жовтий та синій – та силует президента України Володимира Зеленського.
Зазначається, що вартість однієї пляшки становить 1257 грн. Весь прибуток від продажу творці платформи жертвують на допомогу українським біженцям та відновлення країни.
Купити горілку можна у Швейцарії, в Німеччині та Великій Британії.
Володимир Зеленський зараз дуже популярний у світі, тому зараз Vodka Zelensky повністю розпродана, проте виробники обіцяють поповнити запаси продукції вже найближчим часом.