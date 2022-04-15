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В Швейцарии выпустили водку Zelensky: прибыль от продажи направят на поддержку Украины
Швейцарская компания Drink For Peace создала благотворительную водку премиум-класса Vodka Zelensky. Всю прибыль от продажи компания перечисляет общественным организациям Украины.
Об этом сообщает компания Drink For Peace.
Швейцарская компания начала выпускать водку премиум-класса Vodka Zelensky под девизом "Пей за мир!" и запустила кампанию #DrinkForPeace, чтобы поддержать украинцев и укрепить мир.
Отмечается, что водку создала группа неравнодушных людей, выступающих за мир и желающих помочь Украине, — украинская модельер Анастасия Росинина и швейцарский предприниматель Тобиас Райхмут.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Vodka Zelensky отличается утонченным вкусом и прозрачностью. Отличное качество в сочетании с благородным делом — это Vodka Zelensky", — говорится в сообщении компании.
На этикетках бутылок изображены украинские национальные цвета — желтый и синий — и силуэт президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что стоимость одной бутылки составляет 1257 грн. Всю прибыль от продаж создатели платформы жертвуют на помощь украинским беженцам и на восстановление страны.
Купить водку можно в Швейцарии, Германии и Великобритании.
Владимир Зеленский сейчас очень популярен в мире, поэтому на данный момент Vodka Zelensky полностью распродана, однако производители обещают пополнить запасы продукции уже в ближайшее время.