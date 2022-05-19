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Смілянський назвав дату старту продажу нової марки "Російський військовий корабель"

Смілянський назвав дату старту продажу нової марки "Російський військовий корабель"
"Укрпошта" виставить на продаж 5 млн марок "Рускій воєнний корабель". Фот: Facebook Смілянського

"Укрпошта" 23 травня випустить марку "Російський військовий корабель... ВСЕ!" і одразу ж виставить її на продаж. Нова марка вийде тиражем у 5 млн екземплярів, повідомляє голова держкомпанії Ігор Смілянський.

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Марку випустять у двох номіналах: "Російський військовий корабель... ВСЕ! Смерть ворогам!" F для відправок по Україні та "Російський військовий корабель... ВСЕ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.

Купити марку "Російський військовий корабель… ВСЕ!" можна буде у понад 1500 відділеннях "Укрпошти", включаючи райцентри.

"У перший тиждень один мільйон марок буде направлений саме у відділення. На наступному тижні ще один мільйон тощо. Ліміт – 2 блоки по 3 марки одному покупцю (будь-якого номіналу 1+1, 2 одного тощо)", - розповів Смілянський.

Півтора мільйона марок виставлять на продаж на 5 інтернет-майданчиках, у тому числі міжнародних. Окрім марки, "Укрпошта" продаватиме футболки, світшоти, магніти та конверти з принтом марки "Російський військовий корабель".

Смілянський закликає покупців не займати черги заздалегідь і обіцяє, що повідомить усі деталі заздалегідь.

Зазначимо, що коли "Укрпошта" домовилася з Rozetka, щоб виставити марки "Російський військовий корабель, йди…!" на майданчик маркетплейсу для продажу, навантаження на сайт перевищило навантаження "Чорної п'ятниці" в десятки разів. Тоді марку розкупили за 3 секунди після старту продажу.

Автор:
Віта Молодан