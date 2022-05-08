Марки "Російський військовий корабель" на Rozetka розкупили за 3 секунди після старту продажів

"Укрпошта" домовилася з Rozetka, щоб виставити марки "Російський військовий корабель, йди…!" на майданчик маркетплейсу для продажу. У результаті навантаження на сайт перевищило навантаження "Чорної п'ятниці" в десятки разів.

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Про це повідомив співзасновник Rozetka Владислав Чечеткін у своєму Facebook.

"О 10:00 голова "Укрпошти" Ігор Смілянський оголосив про продаж. О 10:03 дві з половиною тисячі людей за секунду робили чекають на Rozetka, купуючи марки. 2500 людей за 1 секунду оформляли замовлення", - розповів Чечеткін про старт продажів марки "Російський військовий корабель, йди…!".

Він зазначив, що Rozetka може оформлювати мільйон замовлень на день, але не на годину. В результаті сайт маркетплейсу перестав працювати.

Через годину IT- фахівці відновили сайт, але марок вже не було, адже їх розкупили за перші 3 секунди після відкриття продажу.

"Деяким користувачам вдалося купити марки протягом години, коли навантаження на системи падало. Але це щасливі винятки", - додав Чечеткін.

Нагадаємо, наприкінці квітня хакери здійснили атаку на системи компанії, зокрема на новий інтернет-магазин, який відкрили спеціально для продажу поштових марок. Після цього компанія вирішила перенести продаж поштових марок на новий майданчик.