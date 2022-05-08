Марки "Русский военный корабль" на Rozetka раскупили за 3 секунды после старта продаж

"Укрпочта" договорилась с Rozetka, чтобы выставить марки "Русский военный корабль, иди…!" на площадку маркетплейса для продажи. В итоге нагрузка на сайт превысила нагрузку “Черной пятницы” в десятки раз.

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Об этом сообщил соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин в своем Facebook.

"В 10:00 глава "Укрпочты" Игорь Смелянский объявил о продаже. В 10:03 две с половиной тысячи человек в секунду делали чекаут на Rozetka, покупая марки. 2500 человек в 1 секунду оформляли заказ", — рассказал Чечеткин о старте продаж марки "Русский военный корабль, иди…!".

Он отметил, что Rozetka может оформлять миллион заказов в день, но не в час. В результате сайт маркетплейса перестал работать.

Спустя час IT-специалисты восстановили сайт, но марок в наличии уже не было, ведь их раскупили за первые 3 секунды после открытия продажи.

"Единичным пользователям удалось купить марки в течение часа, когда нагрузка на системы падала. Но это счастливые исключения", — добавил Чечеткин.

Напомним, в конце апреля хакеры совершили атаку на системы компании, в том числе на новый интернет-магазин, который открыли специально для продажи почтовых марок. После этого компания решила перенести продажу почтовых марок на новую площадку.