Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Креативні індустрії
Дата публікації

"Укрпошта" хоче випустити марку із зображенням Kalush Orchestra

"Укрпошта" хоче випустити марку із зображенням Kalush Orchestra
Джерело: t.me/igorsmelyansky

"Укрпошта" планує випустити марку із зображенням переможця міжнародного музичного конкурсу "Євробачення" українським гуртом Kalush Orchestra. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Ми вітаємо Kalush з перемогою на Євробаченні. Ви круті! "Укрпошта" випускає марки згідно з рішенням Художньої Ради. Але я думаю, у мене буде достатньо аргументів, як у голови Ради узгодити та прискорити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Тому що ми це зробили з Русланою та Джамалою", - написав Смілянський.

Смілянський додав, що дизайн марки потрібно буде узгодити з Євробаченням, як цього вимагає законодавство у сфері інтелектуальної власності.

Нагадаємо, після успіху марки “Російський військовий корабель” компанія “Укрпошта” вирішила запустити у додатку “Дія” голосування, в якому громадянам України пропонують вибрати дизайн наступної військової марки.

Автор:
Степан Крьока