"Укрпошта" хоче випустити марку із зображенням Kalush Orchestra

"Укрпошта" планує випустити марку із зображенням переможця міжнародного музичного конкурсу "Євробачення" українським гуртом Kalush Orchestra. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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"Ми вітаємо Kalush з перемогою на Євробаченні. Ви круті! "Укрпошта" випускає марки згідно з рішенням Художньої Ради. Але я думаю, у мене буде достатньо аргументів, як у голови Ради узгодити та прискорити випуск марки, присвячений нашим переможцям. Тому що ми це зробили з Русланою та Джамалою", - написав Смілянський.

Смілянський додав, що дизайн марки потрібно буде узгодити з Євробаченням, як цього вимагає законодавство у сфері інтелектуальної власності.

Нагадаємо, після успіху марки “Російський військовий корабель” компанія “Укрпошта” вирішила запустити у додатку “Дія” голосування, в якому громадянам України пропонують вибрати дизайн наступної військової марки.