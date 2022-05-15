"Укрпочта" хочет выпустить марку с изображением Kalush Orchestra

“Укрпочта” планирует выпустить марку с изображением победителя международного музыкального конкурса “Евровидение” украинской группой Kalush Orchestra. Об этом на своем телеграм-канале написал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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"Мы поздравляем Kalush с победой на Евровидении. Вы крутые! "Укрпочта" выпускает марки согласно решению Художественного Совета. Но я думаю, у меня будет достаточно аргументов, как у председателя Совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный нашим победителям. Потому что мы это сделали с Русланой и Джамалой", — написал Смелянский.

Смелянский добавил, что дизайн марки нужно будет согласовать с Евровидением, как того требует законодательство в сфере интеллектуальной собственности.

Напомним, после успеха марки “Русский военный корабль” компания “Укрпочта” решила запустить в приложении “Дія” голосование в котором гражданам Украины предлагают выбрать дизайн следующей военной марки.