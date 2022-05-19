Смелянский назвал дату старта продаж новой марки "Русский военный корабль"

"Укрпочта" 23 мая выпустит марку "Русский военный корабль… ВСЕ!" и сразу же выставит ее на продажу. Новая марка выйдет тиражом в 5 млн экземпляров, сообщает глава госкомпании Игорь Смелянский.

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Марку выпустят в двух номиналах: "Русский военный корабль … ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправок по Украине и "Русский военный корабль … ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений.

Купить марку "Русский военный корабль… ВСЕ!" можно будет в более чем 1500 отделениях "Укрпочты", включая райцентры.

"В первую неделю один миллион марок будет направлен именно в отделение. На следующей неделе еще один миллион и т.д. Лимит – 2 блока по 3 марки одному покупателю (любого номинала 1+1, 2 одного и т.п.)", — рассказал Смелянский.

Полтора миллиона марок выставят на продажу на 5 интернет площадках, в том числе международных. Кроме марки, "Укрпочта" будет продавать футболки, свитшоты, магниты и конверты с принтом марки "Русский военный корабль".

Смелянский призывает покупателей не занимать очереди заранее и обещает, что сообщит все детали заранее.

Отметим, что, когда "Укрпочта" договорилась с Rozetka, чтобы выставить марки "Русский военный корабль, иди…!" на площадку маркетплейса для продажи, нагрузка на сайт превысила нагрузку “Черной пятницы” в десятки раз. Тогда марку раскупили за 3 секунды после старта продаж.