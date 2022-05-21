Украинцы выбрали новую военную марку "Укрпочты" в "Дії"

Более полумиллиона украинцев выбрали новую военную марку "Укрпочты". Среди 5 версий победителем стал вариант "Добрый вечер, мы из Украины".

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Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня подводим итоги голосования за новую военную марку, которое в течение недели продолжалась в "Дії" и на сайте "Укрпочты". Всего мы получили около 650 тысяч голосов. Из них более 550 тысяч - в приложении "Дія"", - отметил Федоров.

Среди 5 версий победителем стал вариант "Добрый вечер, мы из Украины". За него суммарно отдали 229783 голоса.

На втором месте оказался "Пес Патрон", получивший 182 236 голосов. А на третьем – "путин, москва пылает, Гаага ждет" с 88 035 голосами.

Второй этап голосования – собственно дизайн марки.

Надеюсь, что ее ждет не меньший успех, чем в "Русский военный корабль… ВСЕ"", - подчеркнул Федоров.

Он поблагодарил всех, кто участвовал в опросе, а "Укрпочту" и Игорю Смелянского — за доверие к народной демократии в "Дії".

Отметим, после успеха марки “Русский военный корабль” компания “Укрпочта” решила запустить в приложении “Дія” голосование в котором гражданам Украины предлагали выбрать дизайн следующей военной марки.

Напомним, 12 апреля “Укрпочта” выпустила почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!". За семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Отметим, что госпредприятию уже удалось заработать на выпуске нашумевшей марки более 1 миллиона долларов.

В свою очередь в Польше выпустили почтовую марку с портретом президента Украины Владимира Зеленского стоимостью 500 злотых (около 3 300 грн). Она вышла ограниченным тиражом в 99 листов по 9 марок.