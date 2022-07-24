В "Украпошті" назвали дату випуску нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України"

"Укрпошта" у четвер, 28 липня, випустить для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України". Новеньких марок з трактором буде 5 мільйонів екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти" у Facebook.

"Місяць тому ми з вами вибирали ескіз нової марки, а вже через тиждень побачимо її наживо! Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що марок з трактором буде 5 мільйонів екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.

Разом з тим у продажу з'явиться й тематичний мерч, який доповнить патріотичну серію.

Нагадаємо, 15 червня українці обрали дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!". На всіх майданчиках, де проводили опитування, найбільше голосів набрав ескіз за роботу із трактором, який тягне російський танк.