- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
В "Украпошті" назвали дату випуску нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України"
"Укрпошта" у четвер, 28 липня, випустить для продажу нову поштову марку "Доброго вечора, ми з України". Новеньких марок з трактором буде 5 мільйонів екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.
Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти" у Facebook.
"Місяць тому ми з вами вибирали ескіз нової марки, а вже через тиждень побачимо її наживо! Випуск "Доброго вечора, ми з України" з'явиться у продажу вже 28 липня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що марок з трактором буде 5 мільйонів екземплярів, проте діятимуть обмеження на продаж.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Разом з тим у продажу з'явиться й тематичний мерч, який доповнить патріотичну серію.
Нагадаємо, 15 червня українці обрали дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!". На всіх майданчиках, де проводили опитування, найбільше голосів набрав ескіз за роботу із трактором, який тягне російський танк.