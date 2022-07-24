В "Украпочте" назвали дату выпуска новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины"

"Укрпочта" в четверг, 28 июля, выпустит для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины". Новеньких марок с трактором будет 5 миллионов экземпляров, но будут действовать ограничения на продажу.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты" в Facebook.

"Месяц назад мы с вами выбирали эскиз новой марки, а уже через неделю увидим ее вживую! Выпуск "Добрый вечер, мы из Украины" появится в продаже уже 28 июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что марок с трактором будет 5 миллионов экземпляров, однако будут действовать ограничения на продажу.

Вместе с тем, в продаже появится и тематический мерч, который дополнит патриотическую серию.

Напомним, 15 июня украинцы выбрали дизайн новой марки "Добрый вечер, мы из Украины!". На всех площадках, где проводили опрос, больше всего голосов набрал эскиз за работу с трактором, тянущим российский танк.