"Укрпочта" объявила результаты голосования за эскиз новой военной марки

Украинцы выбрали дизайн новой марки "Доброго вечора, ми з України!". На всех площадках, где проводили опрос, больше всего голосов набрал эскиз за работу с трактором, который тянет российский танк.

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Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Бесспорным лидером на всех платформах стал эскиз "Трактор, тянущий танк". Фото: пресс-служба "Укрпочты"

За неделю к опросу присоединилось более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч — в "Дії", уточнили в Минцифры. Также параллельно шел опрос в соцсетях "Укрпочты", в котором приняли участие еще 67 тысяч украинцев.

Известно, что более 340 тысяч (41%) голосов отдали именно за дизайн "Трактор, тянущий танк".

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский уточнил, что по результатам голосования второе место заняла марка "Путин, которого останавливает ВСУ" с почти 155 тысячами голосов.

Марку "Доброго вечора, ми з України!", по словам Смелянского, выпустят в середине июля, о чем дополнительно объявят.

"Сколько печатать? Мне кажется, мы нашли идеальную цифру, когда хватит всем желающим. Так что будет 5 миллионов марок 2-х номиналов или 830 000 листов по 6 марок", — добавил глава "Укрпочты".

Напомним, что именно вариант названия новой марки "Добрый вечер, мы из Украины" стал победителем онлайн-голосования украинцев при избрании новой темы марки, посвященной войне с Россией.