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"Укрпочте" за сутки удалось продать около 800 тысяч марок "Русский военный корабль... ВСЕ"
АО "Укрпочта" за прошедшие сутки, 23 мая, реализовало около 800 тысяч марок "Российский военный корабль... ВСЕ", не считая конверты, футболки и открытки.
Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Facebook.
"За день – было куплено около 800 тысяч марок, не считая конверты, футболки, открытки и тп. Не без ошибок, но день прошел успешно", – говорится в сообщении.
Он отметил, что все, кто записался в Киевском Главпочтампе, получат марки во вторник, 24 мая в 9:00, а также смогут их погасить.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Начинаем с номера 1167 для покупки. Погашение – начинаем со списка, который составил господин Андрей, и потом с номера 436. Пожалуйста – никаких новых списков. Только те, кто был сегодня (23 мая – ред.). Если Вы придете в 5 утра и начнете их складывать – нет, марки Вы купить не сможете. Но сможете купить онлайн или 27 мая в отделениях", - отметил Смелянский.
Гендиректор "Укрпочты" добавил, что если где-то остались марки, они будут продаваться. Кроме того, 23 мая в 11:00 стартуют онлайн-продажи на 4 крупнейших украинских площадках. Следующие продажи марок в отделениях будут проходить 27 мая.
Напомним, 12 апреля "Укрпочта" ввела в оборот почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!", созданные в честь высказывания одного из украинских военных у острова Змеиный во время наступления российских военных.
Уже через неделю "Укрпочта" ввела ограничения на продажу марок "Корабль" из-за сильного ажиотажа. Также на данной марке люди начали зарабатывать тысячи, перепродавая их в 60-80 раз дороже.
По состоянию на 27 апреля, "Укрпочте" удалось заработать на этой марке более одного миллиона долларов.