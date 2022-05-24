"Укрпошті" за добу вдалося продати близько 800 тисяч марок "Російський військовий корабель... ВСЕ"

АТ "Укрпошта" протягом минулої доби, 23 травня, реалізувало близько 800 тисяч марок "Російський військовий корабель... ВСЕ", не рахуючи конверти, футболки та листівки.

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Про це повідомив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Facebook.

"За день - було куплено близько 800 тисяч марок, не рахуючи конверти, футболки, листівки і тп. Не без помилок, але день пройшов успішно", - йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що всі, хто записався у Київському Головпоштампі, отримають марки у вівторок, 24 травня о 9:00, а також зможуть їх погасити.

"Починаємо з номера 1167 для купівлі. Погашення - починаємо зі списку, який склав пан Андрій, і потім з номера 436. Будь ласка - жодних нових списків. Лише ті, хто був сьогодні (23 травня - ред.). Якщо Ви прийдете о 5 ранку і почнете їх складати - ні, марки Ви купити не зможете. Але зможете купити онлайн чи 27 травня у відділеннях", - наголосив Смілянський.

Гендиректор "Укрпошти" додав, що якщо десь залишились марки, вони будуть продаватись. Окрім того, 23 травня об 11:00 стартують онлайн продажі на 4 найбільших українських майданчиках. Наступні продажі марок у відділеннях будуть 27 травня.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!", які були створені на честь висловлювання одного з українських військових біля острова Зміїний під час наступу російських військових.

Вже через тиждень "Укрпошта" ввела обмеження на продаж марок "Корабль" через сильний ажіотаж. Також на даній марці люди почали заробляти тисячі, перепродаючи їх у 60-80 разів дорожче.

Станом на 27 квітня, "Укрпошті" вдалося заробити на цій марці понад один мільйон доларів.