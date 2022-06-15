"Укрпошта" оголосила результати голосування за ескіз нової військової марки

Українці обрали дизайн нової марки "Доброго вечора, ми з України!". На всіх майданчиках, де проводили опитування, найбільше голосів набрав ескіз за роботу із трактором, який тягне російський танк.

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Про це повідомила пресс-служба держкомпанії.

Безперечним лідером на всіх платформах став ескіз "Трактор, що тягне танк". Фото: пресслужба "Укрпошты"

За тиждень до опитування приєдналося понад 833 тисячі осіб, з яких понад 766 тисяч — у "Дії", уточнили в Мінцифри. Також паралельно йшло опитування в соцмережах "Укрпошти", в якому взяли участь ще 67 тисяч українців.

Відомо, що понад 340 тисяч (41%) голосів віддали саме за дизайн "Трактор, що тягне танк".

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський уточнив, що за результатами голосування друге місце посіла марка "Путін, якого зупиняє ЗСУ" із майже 155 тисячами голосів.

Марку "Доброго вечора, ми з України!", за словами Смілянського, випустять у середині липня, про що додатково оголосять.

"Скільки друкувати? Мені здається, ми знайшли ідеальну цифру, коли вистачить усім охочим. Тож буде 5 мільйонів марок 2-х номіналів або 830 000 аркушів по 6 марок", - додав глава "Укрпошти".

Нагадаємо, що саме варіант назви нової марки "Доброго вечора, ми з України" став переможцем онлайн-голосування українців при обранні нової теми марки, присвяченої війні з Росією.

Джерело фото: ua.depositphotos.com