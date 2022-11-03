Користувачі в Instagram зможуть створювати та продавати NFT

В соціальній мережі Instagram користувачі незабаром зможуть створювати власні NFT і продавати їх підписникам і колекціонерам як в соцмережі, так і поза нею. Про це повідомила пресслужба компанії Meta, що володіє Instagram.

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Користувачі матимуть широкий набір інструментів — від створення (починаючи з блокчейну Polygon) і демонстрації до продажу. Підписники зможуть підтримати своїх улюблених авторів, купуючи їхні NFT безпосередньо в Instagram.

"Спершу ми тестуємо ці нові функції з невеликою групою авторів у США, і сподіваємося незабаром розширити їх у інших країнах", — уточнили в Meta.

Крім того, в Instagram на додаток до Rainbow, MetaMask і Trust Wallet запустили підтримку криптогаманця Phantom Wallet.

Нагадаємо, в Україні також активно впроваджують і використовують NFT. Зокерма, Унікальний проект із 1 мільйона творів NFT-мистецтва під назвою MintForUkraine створив штучний інтелект. Ця колекція стала найбільшою у своєму роді, її можна подивитися безкоштовно.

Крім того, до цього за один день роботи перший у світі NFT-музей війни, створений групою NFT-художників разом та співробітниками Міністерства цифрової трансформації, зібрав для української армії 600 тисяч доларів.