В Україні створили найбільшу колекцію NFT-мистецтва в історії

Унікальний проект із 1 мільйона творів NFT-мистецтва під назвою MintForUkraine створив штучний інтелект. Ця колекція стала найбільшою у своєму роді, її можна подивитися безкоштовно.

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На одному майданчику зібрали один мільйон робіт у форматі NFT, і всі вони присвячені красі та достатку української культури.

"Ми кинули глобальний виклик, щоб викласти ці шматочки на блокчейн, щоби зібрати гроші на гуманітарну допомогу для України через благодійний фонд", - додали творці колекції.

Зазначимо, що на сайті MintForUkraine можна створити віртуальний гаманець та робити пожертвування. Усі виручені гроші підуть на допомогу Україні: 10% – на відновлення культурної спадщини, решта 90% – на гуманітарні потреби.

Нагадаємо, за один день роботи перший у світі NFT-музей війни, створений групою NFT-художників разом та співробітниками Міністерства цифрової трансформації, зібрав для української армії 600 тисяч доларів.

Раніше Міністерство оборони України спільно з аналітичною системою YouControl та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" створили онлайн-платформу "Люди для України".