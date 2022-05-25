В Украине создали самую большую коллекцию NFT-искусства в истории

Уникальный проект из 1 миллиона произведений NFT-искусства под названием MintForUkraine создал искусственный интеллект. Эта коллекция стала самой большой в своем роде, ее можно посмотреть бесплатно.

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На одной площадке собрали один миллион работ в формате NFT, и все они посвящены красоте и изобилию украинской культуры.

"Мы бросили глобальный вызов, чтобы выложить эти кусочки на блокчейн, чтобы собрать деньги на гуманитарную помощь для Украины через благотворительный фонд", — отметили создатели коллекции.

Отметим, что на сайте MintForUkraine можно создать виртуальный кошелек и делать пожертвования. Все вырученные деньги пойдут на помощь Украине: 10% на восстановление культурного наследия, остальные 90% – на гуманитарные нужды.

Напомним, за один день работы первый в мире NFT-музей войны, созданный группой NFT-художников вместе и сотрудниками Министерства цифровой трансформации, собрал для украинской армии 600 тысяч долларов.

Ранее Министерство обороны Украины совместно с аналитической системой YouControl и при поддержке Международного фонда "Возрождение" создали онлайн-платформу "Люди для Украины".