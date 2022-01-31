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В Украине начали продавать картины известных художников в NFT-формате
Украинско-эстонский стартап, работающий над созданием блокчейн-системы цифровой филателии и искусства, Stampsdaq в сотрудничестве с Национальным художественным музеем Украины (NAMU) начинает продажу лицензированных NFT-токенов по мотивам произведений из коллекции музея.
Об этом сообщила пресс-служба NAMU.
Картины известных художников в NFT-формате будут доступны на торговой площадке Stampsdaq в 5-ти степенях редкости: обычный, редкий, суперредкий, ультраредкий и уникальный.
Над созданием NFT-картин работали программисты, дизайнеры и искусствоведы в течение трех месяцев. Цена одного NFT-токена будет колебаться от 25 до 1000 долларов на первичном рынке в зависимости от категории редкости и аукционного спроса.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Наш музей первым в Украине решил создать NFT-коллекцию. Думаю, что едва ли не наибольшую роль в этом проекте играет "добавленная стоимость" цифрового искусства в формате NFT – анимированные эффекты, которые помогают раскрыть контекст написания произведения, но одновременно вызывают желание прийти в музей и увидеть оригинал своими глазами", — рассказала генеральный директор Национального художественного музея Юлия Литвинец.
Коллекция Stampsdaq NFT-арта будет включать следующие полотна:
- "Маскарад" и "Автопортрет" Всеволода Максимовича;
- "Женщина с цветами" Александра Мурашко;
- "Мост. Севр" Александры Экстер;
- "Казак Мамай" Петра Рыбки.
Помимо самого NFT-арта покупатель сможет получить бенефиты: билеты в музей, экскурсию по постоянной экспозиции музея, тематическую экскурсию по периоду в соответствии с приобретенным NFT-изображением, частную экскурсию по музею с лекцией о приобретенном произведении в формате NFT. Дополнительные бонусы выдаются в зависимости от степени уникальности NFT-картины.
Как купить картины известных художников в NFT-формате
Чтобы получить полный доступ к торговой площадке Stampsdaq, все новые пользователи должны авторизироваться на сайте с помощью собственного криптокошелька. Это можно сделать через MetaMask, CoinBase, WalletConnect или Fortmatic.
Независимо от степени редкости NFT-арта все токены защищены законом, а смарт-контракты записаны на блокчейные Polygon.
Тем временем блoкчeйн-кoмпaния Propу запускает в США платформу NFT для покупки/продажи недвижимости в реальном времени.
В 2021 году Propy продал квартиру через NFT в Украине. Недвижимость в Киеве принадлежала юридическому лицу из США, и после завершения аукциона новый владелец NFT стал владельцем юридического лица и, следовательно, самой собственности.