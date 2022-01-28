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Google Cloud поможет своим клиентам внедрять блокчейн
Компания Google Cloud расширяет подразделение по работе с цифровыми активами, чтобы помочь своим клиентам внедрять блокчейн-технологии.
Как сообщает CNBC, компания создает группу для построения бизнеса в сфере блокчейна.
При этом Google Cloud активно нанимает сотрудников с опытом работы с блокчейном в своё подразделение по работе с цифровыми активами.
По информации издания, на сегодняшний день поисковый гигант пытается определиться с набором услуг на базе блокчейна, которые он сможет предложить своим клиентам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить трудности, которые возникают у некоторых клиентов в отношении оплаты облачных услуг с использованием криптовалют", – заявил руководитель отдела цифровых активов облачного подразделения Google Ричард Видманн.
По его словам, организации, занимающиеся развитием цифровых активов, в основном капитализированы криптовалютами.
В целом Google Cloud позиционирует свою новую инициативу как способ помочь старым компаниям в модернизации своего бизнеса.
Информация появилась после того, как Google Labs сформировала новую отдельную группу, работающую над блокчейном и другими технологиями распределенных вычислений и хранения данных следующего поколения.
Кроме того, принадлежащий Google видеосервис YouTube на этой неделе заявил о своем интересе к блокчейну, NFT и Web3.
Ранее сообщалось, что английский разработчик компьютерных игр Питер Молинье запускает новую игру Legacy, которая будет бизнес-симулятором на основе технологии блокчейн и будет использовать NFT.