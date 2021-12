Лауреат премии BAFTA запускает бизнес-симулятор с криптовалютой на основе блочейн

Английский разработчик компьютерных игр Питер Молинье (известен прежде всего, как создатель игр Fable и Black&White) запускает новую игру Legacy. Она будет бизнес-симулятором на основе технологии блокчейн и будет использовать NFT.

Об этом Молинье написал у себя в блоге.

«Legacy («Наследие») — это сбывшаяся мечта творческого предпринимателя, возможность для игроков построить свой собственный бизнес, разрабатывать свои собственные продукты с огромным набором возможностей, поскольку они создают бизнес-империю, подобной которой мир никогда не видел», — отметил разработчик.

Идея в том, что игрок создает собственный бизнес, покупая и продавая территории, а также торгуя с другими игроками. При этом владение собственностью в игре привязано к блокчейну и NFT-токенам. Их можно покупать за криптовалюту LegacyCoin. Как отмечается в блоге, это новая криптовалюта, основанная на криптовалюте Ethereum.

«У новой криптовалюты множество применений: от приобретения устаревших ключей для кредитования до торговли в рамках игровой экономики, приобретения эксклюзивных NFT для игровых предметов и многих других интересных и инновационных утилит, которые еще предстоит раскрыть», — пишет Молинье.

