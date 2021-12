Лучшая игра года — It Takes Two. В Лос-Анджелесе состоялась церемония The Game Awards 2021

В ночь на пятницу, 10 декабря, состоялась The Game Awards 2021 — масштабная церемония награждения лучших компьютерных игр года. Своеобразный «Оскар» игровой индустрии. Победу в категории “Лучшая игра года” получила It Takes Two — трогательный, приключенческий квест о семейной паре Коди и Мей. Они из-за приближающегося развода превращается в кукол своей дочери.

Delo.ua рассказывает, что в этой игре особенного, а также кто еще получил призы на The Game Awards.

It Takes Two вышла в марте 2021 года. Ее разработала компания Hazelight Studios, которая базируется в Стокгольме (Швеция). Через месяц после выпуска игры было продано миллион копий, а к октябрю — три миллиона. На The Game Awards 2021 кроме главной номинации она также победила в номинациях «Лучшая мультиплеерная игра» и «Лучшая семейная игра». Двумя неделями ранее приз в номинации «Лучшая мультиплеерная игра» она получила на Golden Joystick Awards.

Доступна It Takes Two для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Важной механикой игры является обязательное наличие двух игроков. При этом только один из них может купить игру — второго можно пригласить в полноценный режим через демо-версию.

По сюжету игры, двум пользователям предлагают выбрать, за кого играть — Коди (муж) или Мей (жена). У героев проблемы в браке, они серьезно обсуждают возможность развода, но их удерживает дочь и таинственная магия.

Каждый герой обладает особенными умениями, которые нужно применять в игровом процессе. Например, один игрок должен стрелять в стену из гвоздомета, а второй по этим гвоздям взбираться к цели. По мере прохождения задания усложняются, а герои сталкиваются с комичными персонажами. Игровой процесс проходит параллельно с размышлениями Коди и Мей об институте брака и семейной жизни в целом.

Любопытно, что в 2017 году на The Game Awards глава Hazelight Studios Юсеф Фарес, расхваливая игровое мероприятие, непристойно высказался о премии «Оскар». «Oscar... f**k themselves up», — заявил с трибуны тогда Фарес.

Лучшей мобильной игрой стала Genshin Impact. Примечательно, что всего за год работы эта условно бесплатная экшен-RPG только на мобильных устройствах заработала 2 млрд долларов. При этом игра доступна не только в Google Play и App Store, но и на остальных игровых платформах.

Основной доход Genshin Impact получает от микротранзакций. Они позволяют приобретать премиальную валюту под названием "Кристаллы Бытия". Игроки также могут купить наборы материалов для улучшения персонажей и косметические предметы.

В остальных номинациях победили такие игры:

Лучшая игровая режиссура — Deathloop

Лучшая приключенческая игра — Metroid Dread

Лучшая экшн-игра — Returnal

Лучший нарратив — Marvel's Guardians of the Galaxy

Самая ожидаемая игра — Elden Ring



Лучшая RPG — Tales of Arise

Лучший файтинг — Guilty Gear: Strive

Лучшая стратегия/симулятор — Age of Empires IV

Лучший дебют — Kena: Bridge of Spirits

Лучшая инди-игра — Kena: Bridge of Spirits



Лучшая спортивная игра — Forza Horizon 5

Лучшая VR/AR-игра — Resident Evil 4 VR

Лучший арт-дирекшн — Deathloop

Лучшая актерская игра — Мэгги Робертсен (Леди Димитреску, Resident Evil Village)

Лучший саундтрек — Nier: Replicant



Лучший аудио-дизайн — Forza Horizon 5

Лучшее влияние от игры — Life is Strange: True Colors

Лучшее достижение в доступности — Forza Horizon 5

Лучшая поддержка игры — Final Fantasy XIV

Лучшая поддержка комьюнити — Final Fantasy XIV



Лучшая киберспортивная игра — League of Legends

Лучший киберспортивный игрок — Александр S1mple Костылев (Украина)

Лучшая киберспортивная команда — Navi (Украина)

Лучший тренер — Ким Чон Kkoma Гун (Южная Корея)

Лучший киберспортивный ивент — 2021 League of Legends World Championship



Напомним, украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) победила на престижном турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда-победитель получит один миллион долларов.