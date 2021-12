Украинская команда NaVi стала лучшей киберспортивной командой по версии The Game Awards

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) выиграла в номинации «лучшая киберспортивная команда» на престижной премии The Game Awards, которую считают аналогом «Оскара» в игровой индустрии.

Церемония состоялась в ночь на пятницу, 10 декабря.

За звание «лучшей киберспортивной команды» с украинцами конкурировало еще четыре коллектива: Atlanta Faze — американская команда по Call of Duty League; DWG KIA — южнокорейская команда, выступающая в дисциплине League of Legends; Team Spirit — российская команда с украинскими легионерами, играющая в Dota 2 (команда победила в 2021 году на крупнейшей киберспортивном турнире The Intarnational, выиграв $18 млн); Sentinels — американская команда, играющая в нескольких дисциплинах.

При этом лучшим киберспортивным ивентом признан чемпионат мира 2021 года по League of Legends.

Напомним, ранее NaVi победила на турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда-победитель получит один миллион долларов. Это первое событие серии Major по Counter-Strike: Global Offensive с сентября 2019 года — ранее компания-разработчик игры Valve и киберспортивная лига PGL не могли провести турнир такого масштаба из-за коронавирусных ограничений.

В начале года NAVI победили на BLAST Premier: Global Final 2020 по игре CS:GO и заработали $600 тысяч долларов. Яркую победу украинского киберспортивного клуба не оставил без внимания народный депутат Украины Даниил Гетманцев. В своем телеграм-канале он поздравил NaVi с первенством на турнире.

Один из ключевых игроков NAVI, Александр "s1mple" Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 ранее получил награду «Киберспортсмен года на ПК».