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Украинская команда NaVi стала лучшей киберспортивной командой по версии The Game Awards
Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NaVi) выиграла в номинации «лучшая киберспортивная команда» на престижной премии The Game Awards, которую считают аналогом «Оскара» в игровой индустрии.
Церемония состоялась в ночь на пятницу, 10 декабря.
За звание «лучшей киберспортивной команды» с украинцами конкурировало еще четыре коллектива: Atlanta Faze — американская команда по Call of Duty League; DWG KIA — южнокорейская команда, выступающая в дисциплине League of Legends; Team Spirit — российская команда с украинскими легионерами, играющая в Dota 2 (команда победила в 2021 году на крупнейшей киберспортивном турнире The Intarnational, выиграв $18 млн); Sentinels — американская команда, играющая в нескольких дисциплинах.
При этом лучшим киберспортивным ивентом признан чемпионат мира 2021 года по League of Legends.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ранее NaVi победила на турнире PGL Major Stockholm 2021, который с 26 октября проходил в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд турнира составил $2 млн, а команда-победитель получит один миллион долларов. Это первое событие серии Major по Counter-Strike: Global Offensive с сентября 2019 года — ранее компания-разработчик игры Valve и киберспортивная лига PGL не могли провести турнир такого масштаба из-за коронавирусных ограничений.
В начале года NAVI победили на BLAST Premier: Global Final 2020 по игре CS:GO и заработали $600 тысяч долларов. Яркую победу украинского киберспортивного клуба не оставил без внимания народный депутат Украины Даниил Гетманцев. В своем телеграм-канале он поздравил NaVi с первенством на турнире.
Один из ключевых игроков NAVI, Александр "s1mple" Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 ранее получил награду «Киберспортсмен года на ПК».