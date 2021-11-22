Украинец стал лучшим киберспортсменом 2021 года в мире

Украинские игроки из команды Natus Vincere CS:GO Александр s1mple Костылев и Валерий B1t Ваховский стали лауреатами премии Esports Awards.

Как сообщает пресс-служба NAVI, Александр "s1mple" Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 получил награду "Киберспортсмен года на ПК".

Его партнер по команде Валерий Ваховский был признан лучшим новичком 2021 года.

Церемония "Esports Awards" состоялась в Арлингтоне (США).

Ближайшим турниром, где можно будет увидеть NAVI в деле, станет финальный этап осеннего сезона BLAST, который пройдет в Копенгагене 24-28 ноября. Общий призовой фонд чемпионата составит $425 тысяч.

Ранее сообщалось, что самый престижный в мире турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 The International выиграла российская команда Team Spirit, в составе которой играли двое украинцев — киевлянин Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков.

Общий призовой фонд турнира составил $40 млн, а победители увезли с собой $18 млн. Эту сумма разделят между собой игроки и владельцы команды.

Напомним, ранее в этом году игроки украинского киберспортивного клуба NAVI победили на BLAST Premier: Global Final 2020 по игре CS:GO и заработали $600 тысяч долларов. Тогда украинцы в финале обыграли представителей датского клуба Astralis.

При этом в самом начале турнира NAVI уступили команде Team Liquid со счетом 0:2. Однако, упав в нижнюю сетку, они сначала обыграли dkComplexity (2:1), а затем европейскую команду G2 Esports (2:0).