Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
Life
Дата публикации

Украинец стал лучшим киберспортсменом 2021 года в мире

Украинец стал лучшим киберспортсменом 2021 года в мире
Александр s1mple Костылев. Фото: NAVI

Украинские игроки из команды Natus Vincere CS:GO Александр s1mple Костылев и Валерий B1t Ваховский стали лауреатами премии Esports Awards.

Как сообщает пресс-служба NAVI, Александр "s1mple" Костылев на церемонии вручения премии Esports Awards 2021 получил награду "Киберспортсмен года на ПК".

Фото 2 — Украинец стал лучшим киберспортсменом 2021 года в мире

Его партнер по команде Валерий Ваховский был признан лучшим новичком 2021 года.

Фото 3 — Украинец стал лучшим киберспортсменом 2021 года в мире

Церемония "Esports Awards" состоялась в Арлингтоне (США).

Ближайшим турниром, где можно будет увидеть NAVI в деле, станет финальный этап осеннего сезона BLAST, который пройдет в Копенгагене 24-28 ноября. Общий призовой фонд чемпионата составит $425 тысяч.

Ранее сообщалось, что самый престижный в мире турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 The International выиграла российская команда Team Spirit, в составе которой играли двое украинцев — киевлянин Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков.

Общий призовой фонд турнира составил $40 млн, а победители увезли с собой $18 млн. Эту сумма разделят между собой игроки и владельцы команды.

Напомним, ранее в этом году игроки украинского киберспортивного клуба NAVI победили на BLAST Premier: Global Final 2020 по игре CS:GO и заработали $600 тысяч долларов. Тогда украинцы в финале обыграли представителей датского клуба Astralis.

При этом в самом начале турнира NAVI уступили команде Team Liquid со счетом 0:2. Однако, упав в нижнюю сетку, они сначала обыграли dkComplexity (2:1), а затем европейскую команду G2 Esports (2:0).