"Факультеты" киберспорта: где и за сколько можно стать профи в Counter-Strike, Dota и FIFA

Почти год назад киберспорт получил статус официального вида спорта в Украине, а 21 июля 2021-го украинская Федерация киберспорта (UESF) получила статус "национальной спортивной федерации". Еще до этого появились академии, в которых можно обучиться отдельным дисциплинам — Counter-Strike, Dota, FIFA. Речь не о закрытых площадках профессиональных команд, а об организациях, куда может прийти любой человек с желанием подтянуть навыки игры.

В рамках серии материалов "Второй после футбола" корреспондент Delo.ua Илья Требор рассказывает об украинских киберспортивных академиях, их учениках, тренерах, а также бизнес-потенциале на ближайшее будущее.

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"Поначалу он подпрыгивал от каждого выстрела"

Султану Ходжаеву четырнадцать лет. Он живет в Киеве, учится в международный школе "Меридиан" и с компьютерными играми познакомился еще в раннем детстве. Полтора года назад, сыграв первый раз в CS:GO, он понял — этим нужно заниматься всерьез. Взвесив за месяц все "за" и "против", молодой человек увидел в Инстаграме рекламу киберспортивной академии The Champion и решил прибегнуть к опыту тренеров.

Сначала пришлось уговорить родителей. Он и до этого говорил об e-sport, но чтобы окончательно убедить их в серьезности своих намерений пригласил на кофе. Школьник объяснил, почему ему так важна поддержка в новом начинании и взял на себя ответственность — новое увлечение не будет мешать его урокам и спорту.

"Когда сын заговорил с нами о киберспорте, мы поначалу даже серьезно не отнеслись к этой затее. Восприняли это, как новую игрушку. Сейчас наше мнение кардинально отличается от первого впечатления благодаря его целеустремленности и ответственности. Мы поддерживаем его и понимаем, что киберспорт это не увлечение, а будущее сына. Хотя еще не до конца осознаем полную картину и как ему помочь в росте. Но помогаем по мере появление проблем", — рассказывает мама Елена Ходжаева.

Тренер молодого человека Дмитрий Серегин отмечает — когда Султан попал к нему в группу, то подпрыгивал после каждого выстрела. У мальчика не было возможности играть регулярно и он не показывал весомых результатов. Однако неожиданно помог карантин. Тренировки перешли в онлайн-формат и у Султуна появилась возможность проводить больше времени в игре.

Дмитрий вспоминает, что на тренировках его подопечный старался отыгрывать лучше всех и было видно, что прогрессирует он быстрее остальных. В итоге подросток первым из группы поднялся на десятый, максимальный, уровень FaceIt (платформа, администрирующая лиги ключевых киберспортивных дисциплин). На турнирах академии Султан не раз получал звание самого ценного игрока.

"Правда после череды удачных результатов он расслабился, его игра пошла на спад. В один момент я даже подумал, что он перегорел и больше не хочет прогрессировать в игре. Спустя какое-то время он вернул свою прежнюю форму и стал еще лучше. Сейчас Султан близок к тому, чтобы попасть в квалификацию пред-про лиги на FaceIt (FPL-C), где сражаются сильнейшие игроки Европы и СНГ за возможность попасть в про-лигу (FPL). Там уже играют топовые и известные на весь мир киберспортсмены", — добавляет Серегин.

Молодой человек признается: сложно было не только совмещать учебу с тренировками, но и контролировать эмоции. Решить эту задачу помог психолог Андрей Жолобович. Последний объясняет — Султан ученик, обладающий большим количеством энергии и запала. Он способен часами тренироваться, совершенствоваться, пытаясь превзойти самого себя.

По мере развития киберспортсмена фокус внимания менялся. По началу вопрос касался совмещения индивидуальной игры и командной — Султан сильный индивидуально игрок, но требовалось время для интеграции и выработки навыков взаимодействия с остальным коллективом. Позже фокус постепенно перешел к появляющимся ограничениям и тупикам на пути развития.

Жолобович уточняет — на поздних этапах они сконцентрировались на мотивации и ценности, как самой игры, так и молодого человек в ней. После длительных многократных тренировок, побед и поражений достаточно легко потерять запал и мотивацию в рутине. Именно это произошло с Султаном. Наставникам пришлось серьезно поработать в направлении личной ценности, мотивации, целей, желаний и требований, которые он выдвигал к себе.

"Я люблю описывать киберспорт, как совмещение футбола с шахматами, поскольку это интеллектуальные игры с большим значением командной работы и взаимодействия. Мы совмещаем Hard Skills, необходимые знания для эффективной игры, и Soft Skills — дивергентное мышление, рефлексивность, стрессоустойчивость, целеполагание, коммуникацию. За них, в большей степени, уже отвечаю я, как коуч и психолог", — резюмирует Жолобович.

Стоимость обучения в академии The Champion зависит от выбранного пакета. Базовый тариф обойдется в 1900 грн за месяц. Сюда входят несколько занятий в неделю, уроки с тренером, практические домашние задачи и турнир в конце месяца. Более продвинутый пакет стоит 3000 грн в месяц, а личный тренер — 500 грн за час.

Серегин рассказывает, что групповые тренировки проходят дважды в неделю, по три часа каждая. На одной из них ребята последний час занимаются с психологом. Количество и длительность индивидуальных занятий определяет клиент. Что касается структуры тренировок, они проходят в формате теория-практика-анализ игр.

"Я отвечаю на вопросы, показываю и рассказываю связанные с игрой нюансы и после устраиваю игру "пять на пять" внутри группы для отработки полученных знаний. В конце мы смотрим запись игры и анализируем ошибки. Периодически смотрим и анализируем демозаписи матчей профессиональных команд и игроков", — уточняет тренер.

Султан говорит, что побеждая в академии он зарабатывает по 500 гривен за турнир. Результат пока скромный, но речь все же идет не о профессиональных схватках. С другой стороны, есть неплохая перспектива роста — по данным ресурса EsportsEarnings за 2021 года самый известный украинский киберспортсмен Александр "s1mple" Костылев только на турнирах заработал больше $240 тысяч.

"Голландские" традиции киберфутбола

Другой пример успешной украинской киберспортивной академии — EsportsBattle Academy. Ее руководитель, а по совместительству вице-президент "Украинской ассоциации электронного футбола" Арсений Салай рассказывает, как он начинал работать в этом направлении. В 2017 году он с партнерами помогал проводить международный киберспортивный турнир по нескольким дисциплинам для футбольного клуба "Динамо-Брест". На соревнования приезжали киберфутболисты из Азии и Европы. Тогда Арсения поразил подход представителей Голландии.

Он отмечает — их отношение заметно отличалось. Украинские игроки позволяли себе расслабиться после турнира, пойти погулять по Минску, сходить в бар. У голландцев был режим. Они не ели после шести-восьми вечера, считали калории, ложились спать в одно время, за ними следили менеджеры. В тот момент Салай понял, что это важно и в Украине этого не хватает.

Так в 2018 году появилась первая академия киберфутбола FINT. К обучению привлекли футбольных тренеров, эксперты просчитывали и анализировали режим питания будущих киберспортсменов, изучали их социальные профили. Однако организаторы допустили ошибку, сконцентрировавшись на оффлайне — Арсений признается, что они сами сузили поток потенциальных учеников, фактически ограничившись только Киевом. Впрочем, хоть идею и нужно было дорабатывать, она уже была сформирована. EsportsBattle Academy стала следующим шагом.

"Тут главная идея — донести культуру киберспорта в массы, помочь людям понять, как и зачем в это заходить. Если мы сравниваем режим дня обычного геймера и офисного сотрудника, то это примерно одно и то же. Просто сидение за компьютером. Но если мы берем киберспортсмена, то тут люди следят за тем, как они сидят, какая у них осанка. Очень важно правильно подобрать кресло, следить за расстоянием до монитора, разбираться какой это монитор, какая у него матрица", — объясняет Салай.

Он отмечает, что при обучении клиентов академия в первую очередь отталкивается от их целей. Например, если человек просто хочет научиться выигрывать у друзей — подход к обучению будет один. Но если есть задача выйти на турнир и получить опыт участия в профессиональных соревнованиях, будет уже другая система тренировок. Исходя из этих нюансов преподаватели академии составляют режим, формулируют домашние задания и экзамены, которые продемонстрируют прогресс человека.

"В зависимости от целей и задач мы прорабатываем режим тренировок, выстраиваем график занятий, отслеживаем загруженность на данный момент. Это зависит от того сколько лет ученику, учится он или работает. Это все очень субъективно. Мне кажется, в этом главная ценность онлайн-формата киберспортивной академии — мы можем делать индивидуальный подход для каждого отдельного ученика", — резюмирует Арсений.

Если говорить о направлениях академии, то ключевых дисциплины три — футбол, Counter-Strike и баскетбол. Примечательно, что одним из тренеров является профессиональный баскетболист Александр Оснач, чемпион Украины и вице-чемпион Европы U18. При этом цены зависят от дисциплины: для футбола и баскетбола это 250 грн за лекцию, а для CS — 100 грн.

Инклюзивная работа и перспектива для бизнеса

Обучение в подобных академиях можно использовать не только для тренировок будущих киберспортсменов. Член правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA) Геннадий Веселков отмечает — их организация занимается исключительно инклюзивными образовательными программами в рамках проекта Лига Ответственности. Здесь есть группы ветеранов АТО и детей с ограниченными возможностями. Обучение проходит в игре CS:GO.

"Безусловно, это обучение не рассчитано на то, чтобы сделать участников профессиональными киберспортсменами. Речь скорее идет о социализации через киберспорт, обретении новых навыков, обучении командной работе, адаптации в коллективе, соперничестве с командами своего уровня. Мы планируем расширить программу на ряд крупных городов Украины, а затем, возможно, и на всю страну", — говорит он.

Но в целом, по словам Веселкова, обучение киберспорту можно рассматривать, как любую другую спортивную секцию: все можно освоить самому, но профессиональные тренера позволят сэкономить время и не допустить ошибок. По его мнению, чем активнее будет развиваться киберспорт, там активнее будет развиваться и сфера подобного образования. Правда, важно понимать — как и в спорте, огромную роль играет здесь талант. Квалифицированные учителя могут только помочь раскрыть способности и вывести игрока на нужный уровень, но единицы станут чемпионами.

Арсений Салай добавляет — киберспортивное образование нигде пока не является бизнесом. Для тренеров и преподавателей это прибыльно, но для функционеров подобные проекты скорее имиджевая история и элемент развития бренда. Но нужно говорить не о сиюминутной выгоде, а потенциале на ближайшие пять-десять лет

"В Украине нужно выработать всю вертикаль. И она формируется кусками. У нас есть профессиональное академическое киберспортивное образование, но, по сути, еще нет структуры правильного преподавания киберспорта. Все выдумывают свои методички, мануалы, системы", — подытожил Салай.

По словам эксперта, отдельные академии сегодня самостоятельно учатся выдавать новых геймеров и киберспортсменов. Благодаря этому в будущем может появиться возможность получать экспертов. В таком ключе через пять лет необходимая вертикаль может появиться в стране.

Илья Требор, специально для Delo.ua