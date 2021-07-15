Зачем киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports запускает мерч в виде NFT-токенов

24 июня на новом NFT-маркетплейсе, который открылся в этот же день, была запущена WePlay Collectibles — лимитированная коллекция невзаимозаменяемых токенов.

Юра Лазебников, управляющий партнер киберспортивного медиахолдинга WePlay Esports — организатора киберспортивных турниров по всему миру, в том числе в Китае, США и Украине, рассказал, зачем компания инвестирует в новое направление и какие прямые и косвенные доходы намерена от этого получить. А также о том, как криптоиндустрия связана с киберспортом и кого еще, кроме фанатов киберспортивных турниров, может заинтересовать покупка NFT-токенов из создаваемых компанией коллекций.

WePlay Esports стартовал с запуском совершенно нового, возможно, даже революционного для себя направления — коллекции NFT-токенов, о котором в анонсе говорится: "WePlay Collectibles — это дополнительный мерч для зрителей турниров WePlay Esports, преданных фанатов киберспорта и криптоэнтузиастов".

На самом деле, "революционное" — это слишком громко сказано. NFT придумали сравнительно давно, если учитывать скорость развития блокчейн-технологий.

Тем не менее NFT-бум, подогретый криптознаменитостями и звездными инфлюенсерами, который наблюдали в начале этого года, когда NFT-токены покупали за баснословные суммы, происходил в основном в криптоарте. Что повлияло на ваше решение запустить направление NFT в киберспорте?

Надо понимать, что киберспорт, или esports (электронный спорт), как его принято называть в мире, это классические соревновательные дисциплины, которые приобрели некий цифровой вид. То есть киберспорт является точно таким же спортивным процессом, как игры с мячом или заезды на автомобилях, просто полем боя выступает цифровая окружающая среда.

И если мы в киберспорте наслаждаемся контентом, базирующемся на цифровом игровом поле, в котором участвуют реальные люди, то и сувенирная продукция должна прийти в цифровой мир, сохранив реальные эмоции — радости от владения, коллекционирования, продажи, обмена или зависти фанатов, которые не смогли что-то получить. Вот почему мы пришли в NFT.

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NFT при всей сложности терминологии — non-fungible token (невзаимозаменяемый токен) — просто очередной тип активов, который человечество придумало для того, чтобы им владеть. Несмотря на кажущуюся революционность этого понятия, для нас, как киберспортивного медиахолдинга, которое сто процентов своих активностей концентрирует на цифровом мире — это абсолютно логичный эволюционный шаг. Активы, которые мы предлагаем нашей аудитории, тоже становятся цифровыми.

А что будут представлять собой эти цифровые активы?

Первая коллекция WePlay Collectibles — Storyline, посвященная уникальным моментам, которые случались во время турниров WePlay Esports и нашли отклик в сердцах комьюнити.

24 июня мы запустили продажи на NFT-маркетплейсе Binance с Ultimate версией Story токена "Ramen Shop", Common версией Story токена "Winter's Tale — Studio" и одной Common версией Logo токена "Winter's Tale — Logo".

Позже на маркетплейсе появились: Common версии Story токенов "WePlay Forge of Masters Season 2 — Studio", "WePlay! Reshuffle Madness 2019", "WePlay de_tective — Studio" и Common версия Logo токена "WePlay! Pushka League LOGO".

Большинство токенов уже проданы, из первоначальной партии сейчас приобрести можно Common версию Story токена "WePlay Clutch Island — Studio".

В продаже NFT-токенов наверняка есть специфические моменты, которые предпринимателям времен Адама Смита и не снились. Сколько планируете заработать на продаже первой NFT-коллекции?

На сегодня понятно одно — мы входим в новую для нас нишу продажи цифровых активов для аудитории, которая связана с соревновательным электронным видом спорта. По нашим расчетам, мы должны окупить как минимум те затраты, которые понесли на создании этой коллекции.

Можете назвать, сколько уже инвестировали в развитие NFT-направления, в том числе в создание первой коллекции?

NFT-направление не является чем-то существующим в отдельном космосе, напротив, это продолжение и улучшение текущих проектов WePlay Esports. Поэтому невозможно сказать, сколько мы инвестировали конкретно в развитие NFT. Если говорить про зарплату разработчиков, которые вовлечены в проект — речь идет о десятках тысяч долларов. Если рассматривать инфраструктурный базис, благодаря которому возможно создавать сами NFT-коллекции — это миллионы долларов.

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Что, кроме денежных доходов, ожидаете от запуска коллекции на NFT-маркетплейсе? Какие косвенные доходы?

Некие бенефиты от пиара того, что дает аудитории новый продукт. То количество переговоров, которые начались у нашей компании после анонса WePlay Collectibles, немного шокирует. Мы не успеваем обрабатывать запросы от партнеров, людей, которые участвовали в наших турнирах, от игроков, талантов, команд.

Запросы на что?

На создание новых коллекций.

Про коллекции: создание NFT физических трофеев + нестандартные подходы

Поделитесь деталями создания первой коллекции, которую вы выставили на NFT-маркетплейсе Binance и идеями других коллекций.

Есть определенное направление создания NFT физических трофеев — тех же карточек с автографами, которые остаются только в цифровом мире.

Конечно, должен быть некий набор токенов, который понятен аудитории. Если благодаря бейсболу, баскетболу, футболу есть наследие в виде карточек спортсменов, мы будем стараться повторить исторические моменты, которые были в физических объектах, будем их токенизировать и предоставлять возможность ими владеть. А поскольку к NFT-токену можно прикрепить музыку, анимацию — это может быть не просто статичная карточка, а настоящее искусство.

В то же время мы ищем нестандартные подходы. Пока решения, которые находятся на столе, скорее выглядят банально, чем интересно, но есть и очень классные идеи. Пока я не могу о них говорить, не хочу разрушать магию происходящего. Но если получится подать это аудитории правильно, ребята получат кайф от владения новым типом активов в киберспорте. Посмотрим, к чему это приведет.

Кого-то специально приглашали для создания первой коллекции Storyline? И уже знаете, с кем будете создавать следующие?

Сейчас мы всё делаем сами: наши разработчики, дизайнеры, художники, комьюнити-менеджеры. Нам нужно задать некий тренд, направление, и показать, как мы это видим. Вместе с этим мы открыты к предложениям и если у кого-то есть желание запускать коллекцию с нами — мы готовы помогать.

Какими будут условия такого партнерства?

Если кто-то приходит и говорит: у меня нет коллекции, есть только идея — мы со стороны WePlay Esports можем взять на себя обязательства по созданию продукта и доставке его на рынок. После решим, как делить прибыль, если она будет.

Если кто-то приходит и говорит: "Я всё сделал сам, но мне не хватает выхода в рынок, можно использовать вашу дистрибьюторскую сеть?" — мы будем рады предоставить наши возможности, если продукт соответствует высокому качеству и нашей идеологии.

Это будет на платной основе для автора — он отдаст вам какой-то процент от продажи?

Как это будет происходить, мы сможем сказать через несколько месяцев по результатам продаж первой коллекции.

На сайте есть информация, что вы планируете сотрудничать с художниками, которые специализируются на создании игровых персонажей и леттеринге. Какими будут условия этого сотрудничества — художники будут получать процент от покупки токена, фиксированные гонорары или будет работать другая система?

Вся прелесть открытого рынка и экономики в том, что с каждым отдельным участником можно договориться об индивидуальных условиях.

Кто коллекционеры: фанаты киберспорта + криптоэнтузиасты

Когда получите первую статистику продаж NFT, какие показатели будут для вас наиболее важными: классические — количество проданных NFT-токенов, цена — или какие-то специфические, по которым поймете, что надо изменить? Анализировать первые итоги будете уже в июле?

Да, июль будет месяцем сбора первой статистики, по которой будем решать, что делали так, а что — не так. Где мы перегнули палку, где наоборот, не доработали с генерацией трафика и привлечением аудитории.

Наша киберспортивная аудитория сравнительно молодая. При этом очевидно, что люди, которые увлекаются киберспортом, больше вовлечены в криптосферу, чем фанаты классических видов спорта, где средний возраст значительно выше. Мне очень интересно сравнить кросс-миры — киберспорт и криптоиндустрию – и понять воронку: какая часть трафика придет из криптомира, а какая — из киберспорта, и где они пересекутся.

Понять это можно по тому, как будут происходить перепродажи, как быстро будут возвращаться NFT- токены обратно на рынок. Для меня это будет очень важным показателем.

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Вы проводили исследования, готовы ли киберспортсмены (в том числе и украинские) покупать сегодня NFT? Возможно, опирались на какие-то исследования. На какие?

Мы точно знаем, что киберспортивная аудитория интересуется NFT-направлением.

Киберспортивное комьюнити – одна из самых молодых, прогрессивных, и гибких аудиторий в мире. Она готова потреблять новые технологии, обладать инструментами, которые необходимы для того, чтобы пользоваться цифровыми активами.

При этом, важно помнить, что наша аудитория состоит из обычных девушек и парней. Эти люди не живут на другой планете, они потребляют тот же контент, что и мы: смотрят Netflix и стримы на Twitch, покупают и продают криптовалюту, следят за ростом или падением акций Tesla.

Как думаете, чем будет обусловлено желание владеть NFT?

Мы прекрасно понимаем, что человеку для осуществления ежедневных функций нужно очень мало вещей. Все остальное — эмоциональная часть: красивые подушки на диване, статуэтки на полке, постеры, цветные носки, мыло в форме бабочки. Подобные предметы вызывают ощущение счастья от владения ими.

Наша задача — сделать NFT-токены, один из цифровых активов современности, предметом, которым захотят владеть, привлечь как можно больше людей и показать, что ничего сложного в этом нет.

Можно купить карточку с автографом известного спортсмена, которая существует в единственном экземпляре, и хранить ее дома, а можно приобрести NFT-токен — цифровой актив, также существующий в единственном экземпляре, но который можно легко перепродать и показать его когда угодно любому количеству человек, в отличие от физической карточки.

Можно стоять в очереди за футболкой размера ХХL, потому что других не осталось, с желанием купить что-то связанное с твоим спортивным кумиром, а можно купить на NFT-маркетплейсе цифровой актив, который легко передать, не имеет амортизации, так как является цифровым. И очень важно, что благодаря децентрализации и блокчейну в любую секунду можно доказать, что этот твой актив, а не такая же футболка, напечатанная в китайском квартале.

Похожа ли будет ситуация на ситуацию со скинами и коллекциями в Counter-Strike: Global Offensive? Сможет ли цена NFT конкурировать с ценами на эти игровые атрибуты?

Это абсолютно разные направления. NFT — коллекционный товар из премиального сегмента, в то время как скины – модификации стандартного вида оружия в CS:GO.

Пока мы ориентируемся на цены, которые сформированы рынком благодаря механизму аукционов: стартовые цены небольшие для того, чтобы посмотреть, как будут идти продажи, и исходя из этого формировать будущие коллекции.

Выход на NFT-рынок: надежное партнерство + окно возможностей

Почему для запуска проекта выбрали новый маркетплейс Binance — одного из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена криптовалют?

Мы выбрали в качестве партнера Binance потому что это большой и технологичный сервис (один из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена криптовалют — Delo.ua). Здесь лояльная аудитория, много внимания уделяется правильному маркетингу, удержанию своих пользователей. У Binance удобный интерфейс, в котором достаточно легко разобраться.

Так как раньше мы не работали с NFT, а индустрия блокчейна, криптовалют достаточно молодая и количество недобросовестных игроков очень большое, нам важно, что Binance — устоявшийся, опытный игрок на молодом рынке.

Будете в дальнейшем работать с другими площадками?

Думаю, да. Есть рынки, на которых Binance до сих пор не присутствует.

В каких регионах не присутствует?

Например, США, Китай, Великобритания.

А с чем связано такое примечание у вас на сайте: "Мы настоятельно рекомендуем резидентам США не использовать (покупать, продавать, обменивать) NFT-токены"?

В США сегодня неопределенная ситуация с NFT — нет разъяснения Комиссии по ценным бумагам и биржам, что такое NFT-токены и как их продавать, при этом все биржи находятся под жестким контролем.

Ждем, кто сможет первым предоставить возможность работы с NFT-токенами на американском рынке. Если это будет Binance — мы пойдем с ними. Если кто-то другой сможет предложить этот инструмент — воспользуемся теми возможностями, которые будут.

Продавать NFT-токены будете за эфиры? Будет ли возможность купить токены за реальные деньги?

Люди могут покупать наши токены на Binance за любые внутренние стейблкойны: tether, эфир, bitcoin и др. Также можно использовать гривну, доллар, евро и все остальные валюты.

Как относитесь к намерениям правительств разных стран принять законы, регулирующие рынок криптовалют?

Это выглядит как попытка централизовать и регулировать децентрализованную, дерегулируемую систему.

То есть — нереально?

Это создаст два слоя криптоиндустрии. Белый и понятный слой — часть рынка, которую правительство признает и контролирует. И все остальное, где находится 99% оборота. Игроки рынка будут просто приходить в "слой", который государства признают, совершать операции и возвращаться обратно.

Беседовала Елена Гладских специально для Delo.ua