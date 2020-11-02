"Этот скепсис пройдет": какие перспективы есть у киберспортивного образования в Украине

Важный факт о киберспортивном образовании в Украине — оно не готовит киберспортсменов. Почему? Игроки — первая линия, за которой стоят десятки и сотни человек. Атлет должен обладать хорошей реакцией и пониманием игры, но чтобы его выступления были прибыльными и увлекали миллионы людей, нужны чувствующие и понимающие рынок специалисты.

В серии материалов "Второй после футбола" корреспонденты Delo.ua Александр Перемот и Мария Пирогова подробно разбирают индустрию, возникшую на стыке спорта, медиа и компьютерных технологий. Второй материал цикла посвящен киберспортивному образованию в Украине и его перспективам.

Одними из первых серьезно о esport-образовании задумались в Южной Корее. Расположенный в Сеуле университет Чунан шесть лет назад объявил о наборе геймеров на факультет спортивных наук. Вскоре эстафету подхватил Стаффордширский университет. С 2017 года здесь принимают студентов на трехлетнюю программу обучения киберспорту, в рамках которой учат проводить соревнования, разрабатывать бизнес-планы команд, разбираться в культуре киберспорта и его аудитории.

Годом спустя Сиракузский университет в Нью-Йорке запустил свой курс при поддержке самой популярной киберспоритвной стриминговой платформы Twitch. Параллельно испанский Институт юриспруденции и экономики открыл магистерскую программу по обучению специалистов в индустрии киберспорта. В качестве лекторов привлекались, например, глава украинского клуба Natus Vincere (NaVi) Александр Кохановский и сооснователь одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире Electronic Sports League Ральф Райхерт.

Киберспортивные дипломы о мошенничестве

Что у нас? Весной 2018-го Харьковская госакадемия физической культуры объявила о наборе абитуриентов на специализацию "Компьютерный спорт (киберспорт)" в рамках бакалаврата. Окончив курс, студенты, по словам доцента кафедры информатики и биомеханики вуза Светланы Пятисоцкой, станут "тренерами по компьютерному спорту". Среди предметов — теория и методика спортивной тренировки, анатомия и физиология человека, технико-тактические аспекты компьютерных соревнований и психофизиологические особенности игроков.

В киберспортивном комьюнити эту новость восприняли настороженно. Во-первых, многих смутили слова Пятисоцкой, что в качестве преподавателей академия привлекла собственный коллектив. Рынок esport достаточно разнообразен и люди далекие от игровой индустрии, даже будучи опытными педагогами, могут просто не знать принципиально важных нюансов. Во-вторых, самые ярые скептики отмечали — вариант харьковской академии был запущен в уже отстающей парадигме. В качестве наглядного примера они приводили разницу между испанской и украинской рекламой.

Качественный толчок киберспортивное образование в Украине получило в прошлом году. Национальный университет физического воспитания и спорта, при содействии Федерации киберспорта Украины и других профильных организаций, запустил магистерскую программу. Среди ключевых предметов: теория компьютерного гейминга; спортивное право, менеджмент и маркетинг; основы эргономики в киберспорте; психологическое сопровождение киберспортивной деятельности; PR и журналистика, лидерство и командообразование в киберспорте. В 2019-м на программу поступило семь человек. В этом году — уже пятнадцать.

Среди них Иван Лут из Ирпеня под Киевом. Он не похож на стереотипного геймера. На его странице в Facebook, в основном, фотографии с соревнований — 12 лет он занимается карате и в НУФВС учился как раз на тренера. Хотя есть у Лута параллельное хобби — почти десятилетие он увлечен компьютерными играми. Среди любимых The Witcher 3: Wild Hunt, Minecraft, Destiny и Pray. В какой-то момент его заинтересовали киберспортивные чемпионаты, а в одну из соревновательных игр — MOBA-хит League of legends — он играет шесть лет.

"Во время выбора специализации я познакомил маму с киберспортом. Удивительно, но ее это заинтересовало — она сразу поняла, что это сейчас популярно, а специалистов у нас не хватает. В будущем планирую работать игровым аналитиком или комментатором", — отмечает Лут в комментарии Delo.ua.

Определился он и с темой магистерской работы — будущий киберспортивный эксперт хочет поднять тему жульничества в играх жанра MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, многопользовательская онлайн боевая арена). С ростом количества игроков тема эта становится все актуальнее. Например, компания Riot Games (создатели League of legends) продемонстрировала статистику, по которой еще несколько лет назад в 5% всех рейтинговых игр был задействован самый популярный вид мошенничества в их жанре — "скриптинг". Игрок запускал специальную программу и она нажимала кнопки вместо него, позволяя играть быстрее и эффективнее.

Пока же самыми запоминающимися предметами для Лута стали спортивное право и инновационные технологии в киберспорте, где студенты работают над анализом и прогнозированием. А это только вершина пирамиды. Заведующий кафедрой инновационных и информационных технологий в физической культуре и спорте Оксана Шинкарук, стоявшая у истоков программы, отмечает — у магистратуры сегодня трехблоковая структура. Речь идет о системе подготовки и соревнований в киберспорте, менеджменте и психологии. Формат магистратуры был выбран не просто так — в университете пришли к выводу, что взрослые выпускники будут осознанно идти на эту специальность.

"Другое дело, что мы столкнулись с проблемой подбора специалистов. Сегодня сложность в том, что я постоянно ищу людей, которые разбираются непосредственно в киберспорте. Например, сейчас читает PR и журналистику в киберспорте Алена Дальская-Латошевич, директор по PR и коммуникациям в медиахолдинге WePlay Esports. Спортивное право читали юристы и адвокаты из Федерации футбола. У нас сегодня спортивное право читать никто не может — нет практиков", — добавила она.

Турниры каждую неделю и борьба со стрессом

Эта проблема не единственная — в обществе все еще силен скепсис по поводу киберспорта. Об этом свидетельствовала и реакция на признание его официальным видом спорта. Но уже сейчас можно спрогнозировать, какой будет трансформация нынешних блоков магистратуры в специальности бакалаврата.

Первой может стать организационная деятельность. Член правления Украинской профессиональной киберспортивной ассоциации (UPEA) Геннадий Веселков рассказывает, что над крупным LAN-турниром (офлайн соревнования) работают десятки человек: координаторы, судьи, специалисты, отвечающие за работу компьютеров и сетей, работники сцены, ведущие, комментаторы, аналитики, дизайнеры и сценаристы.

"В киберспорте сейчас нужны, например, менеджеры по организации ивентов или сейлы, которые привлекают спонсоров. Большой плюс, когда они глубоко понимают сферу, в которой работают. И UPEA планирует активно заниматься направлением науки и образования — мы видим в этом важную часть развития киберспорта в Украине. Планируем мы сотрудничать и с НУФВС, готовы выступать лекторами для студентов, помогать им проходить практику, в том числе на базе наших проектов", — рассказал он нам.

Киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports тоже готов помогать не только лекторами. Совсем недавно в седьмом павильоне ВДНГ открылась арена WePlay Esports Arena Kyiv. Генеральный менеджер медиахолдинга Олег Гуменюк объясняет: ее ценность в том, что теперь будет специально оборудованное помещение, где можно проводить турниры, снимать контент и встречаться с сообществом в любое удобное время. Более того, в холдинге планируют обеспечить ее еженедельную загрузку с помощью регулярных турниров по самым разным дисциплинам. На уточняющий вопрос Delo.ua готовы ли они привлекать выпускников НУФВС Гуменюк добавляет — даже если это случится не в этом или не в следующем году, их компания будет привлекать людей с профессиональным киберспортивным образованием. И относится это не только к арене.

"Организация больших киберспортивных событий начинается не с места проведения, а с финансового планирования, переговоров с командами и издателями игр. Арена — это место, в котором создается контент, ставший возможным благодаря работе очень многих людей. Студентам Национального университета физического воспитания и спорта ничего не мешает обратиться к нашей компании с условным предложением проекта турнира по СS:GO, например, Святошинского района города Киева. Если этот проект будет жизнеспособным, мы обсудим его и, возможно, предоставим дни для проведения в WePlay Esports Arena Kyiv", — резюмирует Гуменюк.

Второй специальностью запросто может стать психология. Операционный директор Федерации киберспорта Украины Эдуард Анохин напоминает — у всех профессиональных киберспортивных коллективов сегодня в составе обязательно есть штатный психолог. Команда — это единый коллектив, для которого жизненно важна внутренняя коммуникация. С другой стороны, речь идет об интенсивном тренировочном процессе и соревновательной деятельности. Игрокам особенно нужна психологическая поддержка в условиях, когда на кону стоит не только репутация, но и многомиллионные выигрыши.

Свежий пример — история двадцатилетнего киберспортсмена Сончхана "ANS" Ли, играющего в Overwatch. В этом году его команда San Francisco Shock в очередной раз победила на Overwatch League. После победы ANS, во время одной из трансляций на своем Twitch-канале, признался — на протяжении всего сезона он страдал от депрессии. Игрок отметил, что в некоторые дни не мог выступать из-за навалившегося стресса, просто лежал и плакал. Более того, киберспортсмен тайно ездил в Южную Корею к своему врачу за лекарствами. Не удивительно, если учесть, какие суммы создавали этот стресс: за первое место в лиге команда получила $1,5 млн, а сам он за 2020 год выиграл почти $160 тысяч.

Третьей специальностью может стать непосредственно менеджмент киберспортивных команд. Напомним, что Александр Кохановский, который сегодня планирует сделать из столичного отеля "Днипро" киберспортивный комплекс и открыть в центре Киева современную арену за $40 млн, начинал свой путь с менеджерской позиции в команде NaVi.

Хотя есть и скептические оценки из индустрии. CEO киберспортивной организации HellRaisers Алексей Слабухин (он также начинал с менеджерской позиции) не уверен, что подобного рода обучение поможет преодолеть кадровый голод. Он настаивает — здесь несколько другая модель прихода кадров и приводит свой пример. Сам Алексей долгое время играл в Dota 2 на полупрофессиональном уровне, а когда понял, что не хочет быть профессиональным игроком, ушел в менеджерское образование. Но всегда знал, что хочет работать конкретно в киберспорте.

"Мне кажется, глобально это не решит проблему. Сама система образования в Украине, в плане киберспорта, очень длинная тема для обсуждения. Должна быть инфраструктура, разные факультеты, четкая направленность. Это должны быть специальности со спикерами-практиками. То есть, экосистема образования должна строиться именно вокруг эндемического звена — турнирных операторов и клубов", — говорит Слабухин.

Пространство для диалога

"Этот скепсис постепенно пройдет", — убеждена Шинкарук и напоминает, что двадцать лет назад с сомнением относились и к киберспортивному менеджменту. Такое отношение представителей индустрии она объясняет простой неготовностью. С другой стороны, никуда не делся и родительский скептицизм. Его победить, по словам преподавателя, можно с помощью целенаправленного диалога с родителями стершеклассников. Напомнив им, что информационные технологии будут занимать все больше места и расширяться. А значит профессии, связанные с киберспортом, — профессии будущего.

Если заглядывать немного дальше, то можно предположить совсем экзотические варианты. Взять хотя бы вопросы киберспортивной этики — кто должен заниматься этой темой? Кто ее будет изучать? Особенно в условиях, когда этическая дискуссия формируется уже сегодня: Иван Лут в комментарии Delo.ua поприветствовал признание esports официальным видом спорта в Украине, но считает, что такой статус должны получить далеко не все дисциплины. Среди них Overwatch, Dota 2, League of legends и Smite, но не самый популярный шутер в мире CS:GO.

"Игра просто не подходит по уставу олимпийского комитета. Она, грубо говоря, слишком реалистична. Тебе нужно застрелить или подорвать кого-либо, что бы выиграть. В том же Overwatch вымышленные персонажи и нет кровопролития. Вот есть аналогичный пример — Киокушинкай карате не хотят вносить в олимпийскую систему, поскольку это слишком жестокий, иногда говорят даже "варварский" вид спорта", — объясняет студент.

В эту же категорию можно отнести вопросы, например, киберспортивной инклюзивности. Соревнования по FIFA или Pro Evolution Soccer дают почувствовать людям с ограниченными возможностями реальное удовольствие от игры в футбол. И у нас даже есть конкретные примеры подобных историй — весной 2019 года украинский стример Максим с ником "Maxim76", играющий в Overwatch, вошел в топ-500 лучших игроков региона. Чем он примечателен? Двадцатилетний молодой человек не слышит, что поразительно для игры, в которой результат зависит, в том числе, от способности услышать шаги противника за спиной.

Именно изучение подобных ситуаций, а также развитие и наполнение уже существующей базы знаний может увеличить престижность украинских вузов в мире. Сделать esport изюминкой украинской системы образования. В конце концов, если наша страна входит список наиболее перспективных киберспортивных государств, почему она должна отставать в профильном образовании?

Александр Перемот, Мария Пирогова, специально для Delo.ua