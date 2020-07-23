Из отеля "Днипро" хотят сделать крупнейший киберспортивный отель мира

Победителями в аукционе за отель "Днепр" стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить его в уникальный киберспортивный отель.

Об этом у себя на странице в Facebook заявил генеральный директор и совладелец DreamTeam, первой esport-сети по набору и управлению киберспортивными командами Александр Кохановский.

"Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона, я чувствую острую необходимость объясниться. За последние 10 дней в медиаполе мы были российскими бандитами и олигархами, покер-королями и еще много кем. Но давайте по порядку. Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с Всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной Академии, образовательных проектов и Киберспортивной Ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка, которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы", — отметил он.

По словам Кохановского, проект должен был стартовать с постройки арены, однако его команда изменила планы, "увидев новую уникальную возможность".

"Победу в аукционе за отель "Днипро" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players" lounge. Когда я говорю "мы", то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель "Днепр", — отметил он.

Предприниматель отметил, что киберспорт — огромный мировой рынок и большие возможности для экономики Украины.

Напомним, что 15 июля, в Киеве завершился онлайн-аукцион по продаже знаменитого отеля "Днипро", расположенного на улице Крещатик, 1/2. Стоимость сделки составила 1 миллиард 111 миллионов гривен.