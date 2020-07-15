Экономика 40 минут назад

Аукцион по продаже легендарного отеля "Днипро": ставка возросла в 12,5 раз

Здание в центре Киева могут купить более чем за 1 миллиард гривен

Легендарный отель "Днипро" уйдет в частные руки. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua Легендарный отель "Днипро" уйдет в частные руки. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua
Легендарный отель "Днипро" уйдет в частные руки. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В среду, 15 июля Фонд государственного имущества Украины проводит онлайн-торги по продаже 4-звездочного отеля "Днипро" в центре Киева. Во время аукциона ставка возросла уже в 12,5 раз — с 80 миллионов гривен до 1 миллиарда. Об этом сообщает корреспондент Delo.ua с места события.

В онлайн-торгах принимает участие несколько десятков участников. Уже за час после начала торгов, в 12:00 за отель предлагали 711 миллионов гривен.

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Во время открытия торгов, глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что приватизация отеля даст большой стимул для развития гостиничного бизнеса, в то же время он подчеркнул, что для покупателя есть несколько основных условий. "Название за легендарным отелем должно сохраниться, также необходимо сохранить назначение здания и персонал", — поделился требованиями к приватизации отеля Сенниченко.

Победитель торгов будет назван в среду, 15 июля, в 18:00.

Отметим, сооружение занимает площадь 12 тысяч 829 квадратных метров и состоит из 12 наземных этажей и подвала, на которых размещаются следующие помещения:

• 186 номеров на 255 мест площадью от 12 до 56 квадратных метров;

• 2 ресторана площадью 279 и 126 квадратных метров;

• 2 бара площадью 119 и 63 квадратных метров;

• 3 конференц-зала и зала переговоров общей площадью около 200 квадратных метров;

• Spa-центр площадью 326 квадратных метров.

Здание отеля расположено на земельном участке площадью 0,2831 га, которое находится у акционерного общества-владельца гостиницы в постоянном пользовании. Также, перед отелем расположен паркинг площадью 0,158 га на 56 мест. 

Напомним, в конце июня 2020 года в Фонде госимущества Украины намеревались продать на аукционе знаменитый отель "Славянский" в Новгороде-Северском. Однако местные жители считают здание достопримечательностью и его продажи не хотят. 

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