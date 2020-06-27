Как на границе трех стран хотят продать "отель для Кучмы" и почему местные против (ФОТО)

Фонд государственного имущества Украины намерен уже 3 июля 2020 года продать за 58 миллионов гривен знаменитый 4-звездочный отель "Славянский" в приграничном городе Новгороде-Северском, из-за того, что он стал убыточным и нуждается в капитальном ремонте. Delo.ua побывали в этом городе и узнавали, каковы шансы его продажи и что об этом думают местные власти и жители.

Отель "Славянский" спешно построили на берегу Десны в 2004 году для проведения трехсторонней встречи тогдашних президентов Украины, Российской Федерации и Беларуси — Леонида Кучмы, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Неуклюжее 4-этажное здание возвели в рекордно короткие сроки — всего за несколько месяцев, потратив на это 108 миллионов гривен из государственного бюджета (около $ 20 миллионов по курсу 2004 года — Delo.ua). Правда, как оказалось позже — спешили напрасно. Никто из участников встречи так и не остался в гостинице. Тогда президенты трех стран ограничились обедом в ресторане на первом этаже.

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С тех пор "Славянский", получил у местных прозвище "отель Кучмы" и стал любимым местом отдыха приезжающих в Украину россиян и белорусов. Не раз здесь останавливались высокие чиновники — например, Юлия Тимошенко.

"Славянский" построили в нескольких метрах от древнего монастыря. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В здании площадью 5 тысяч кв. м. 30 номеров в 4 категориях: стандарт, полулюкс, люкс и апартаменты. Также здесь есть ресторан, сауна, бассейн, диско-бар и тренажерный зал, абонемент в который может купить не только постоялец, но и любой житель города. Цены, по киевским меркам, более чем доступные — 8 занятий стоят всего 250 гривен.

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"Славянский" сразу после встречи президентов перевели на баланс Черниговской облгосадминистрации, на которой он числится и сейчас. Однако за 16 лет никаких капитальных вложений в развитие гостиницы не было. Ограничивались лишь текущим ремонтом. После начала войны на Востоке Украины количество посетителей резко упало, несмотря на лояльные цены.

"Стандартный номер у нас стоит всего 500 гривен в сутки, а президентский площадью 150 кв. м. — 2900 гривен! И условия хорошие", — рассказывает Лариса Багнюк, директор отеля. Сетует, что зарплаты у сотрудников не ахти. "Сейчас наш штат составляет 19-20 человек, средняя зарплата 4-5 тысяч гривен", — жалуется Багнюк.

За президентский номер нужно выложить 2900 гривен. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Примечательно, что капитального ремонта не видел даже президентский номер с роскошным видом на монастырь. Здесь до сих пор царит атмосфера 2004 года — даже телевизор и радиоприемник из тех времен. Но все работает!

В апартаментах Кучмы старая мебель и техника. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

В Фонде госимущества, который хочет избавиться от отеля на торгах, заявляют, что "Славянский" уже давно не прибыльный. "Отель требует ежегодного дофинансирования в размере как миним 500 тыс. грн. Лишить государство убытков и создать качественный туристический объект поможет только привлечение компетентного инвестора", — говорит Константин Кошеленко, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины. Он также отметил, что общая сумма убытков составляет около 55 миллионов гривен, что почти равняется стартовой цене отеля.

Фонд госимущества не намерен передавать отель в коммунальную собственность. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

"Здесь потенциально привлекательное место — кругом памятники старины, отличная природа, государству будет лучше продать такое здание частному инвестору, который сможет создать здесь полноценный рекреационный комплекс, например. Главные наши условия — не увольнять сотрудников и погасить все текущие долги", — делится планами Тарас Елейко, замглавы ФГИ.

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Однако местные власти противятся таким планам ФГИ и считают, что здание должны передать городу. Мол, город и так неоднократно помогал отелю финансово. Дело в том, что еще апреле 2014 года Черниговский областной совет направлял обращение к правительству с просьбой передать отель "Славянский" в коммунальную собственность. Ожидалось, что после изменения формы собственности местные власти превратят его в специализированное предприятие, которое будет зарабатывать деньги. В то время отель нуждался в ремонте на сумму более 2 миллионов гривен. Но запрос так и остался без ответа.

"В процессе децентрализации было бы логичным решением передать "Славянский" на баланс города. Мы бы его привели в порядок и зарабатывали бы деньги", — говорит Олег Бондаренко, мэр Новгород-Северского.

С ним согласны не все.

"За 29 лет у нас построили только ж/д вокзал и этот отель, а вот до ремонта исторических памятников руки так и не дошли. Дорог новых тоже нет, так что пусть "Славянский" продаю — может, хоть какие-то инвестиции в город придут", — посетовал Николай Добрынин, местный житель.

При этом другие жители Новгорода в разговоре с журналистом Delo.ua, наоборот, поддерживают желание городских властей. "Если подойдут с умом, то Новгород-Северский может стать действительно туристическим центром края. Ведь у нас есть что посмотреть: и сам отель, и монастырь, и башня с портретами Сталина и Ленина, да и до родного села Кучмы, Чайкино, рукой подать. А еще рядом Путивль, где плакала Ярославна из "Слова о полку Игоревом". Лишь бы желание было", — рассказала нам местная жительница Надежда.

В тоже время в Фонде госимущества Украины уже запустили процесс приватизации президентского отеля и передавать его в городскую собственность не собираются. "Аукцион состоится 3 июля 2020 года, и мы уверены в том, что покупатель найдется", — резюмировал Тарас Елейко.

Отметим, Фонд госимущества выставил на аукцион киевскую гостиницу "Днипро", проведение которого планируется 15 июля. Стратовая цена здания, расположенного на Крещатике, составляет 80 млн 923,4 грн.

Напомним, в конце октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".