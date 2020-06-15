Недвижимость 1 час назад

Киевский отель продадут на аукционе со стартовой ценой более 80 млн грн

Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 тысяч 829 квадратных метров, состоящее из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала

Фото: ФГИУ Фото: ФГИУ
Фото: ФГИУ

Киевская гостиница "Днипро" выставлена на аукцион, проведение которого планируется 15 июля.

Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИУ), стартовая цена составляет 80 млн 923,4 грн.

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Объект расположен в самом центре Киева, на улице Крещатик, рядом с главной площадью страны — "Майданом Незалежності".

По информации ФГИУ, новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 тысяч 829 квадратных метров, состоящее из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала.

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Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест — земельный участок принадлежит АО "Днипро" по праву постоянного пользования.

В распоряжении гостей 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

На сегодня 634 квадратных метра площади отеля сдано в аренду кафе-бару Millenium, магазинам продовольственных товаров и ювелирной продукции.

Напомним, в конце октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".

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