Киевский отель "Днипро" пустят "с молотка"

Столичный отель "Днипро", который был построен в центре Киева в 1964 году, выставлен на продаже.
Об этом сообщает "Минфин" со ссылкой на онлайн-платформу Prozorro.
Согласно приказу Фонда государственного имущества, госпакет акций размером 100% уставного капитала "Гостиница "Днипро" планируют выставить на продажу уже этим летом.
Здание 4-звездочного отеля находится на улице Крещатик в Киеве. Из его окон открывается живописный вид на исторические достопримечательности города и речку Днепр.
Сооружение занимает площадь 12 тысяч 829 квадратных метров и состоит из 12 наземных этажей и подвала, на которых размещаются следующие помещения:
186 номеров на 255 мест площадью от 12 до 56 квадратных метров;
2 ресторана площадью 279 и 126 квадратных метров;
2 бара площадью 119 и 63 квадратных метров;
3 конференц-зала и зала переговоров общей площадью около 200 квадратных метров;
SPA-центр площадью 326 квадратных метров.
Здание отеля расположено на земельном участке площадью 0,2831 га.
Кроме этого, перед ним расположен паркинг, занимающий площадь 0,158 га и имеет 56 паркомест. Земля принадлежит АО "Днепр" на правах постоянного пользования.
Объект будет выставлен на аукцион в системе Prozorro Продажи.
Напомним, в конце октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) от Госуправления делами первых пяти предприятий — отеля "Днипро", ГП "Чайка", "Центрсервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети".