Фонд госимущества готовит к приватизации президентский отель на Черниговщине

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к приватизации ГКП Гостиница Славянская, расположенный в городе Новгород-Северский Черниговской области.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, вывод этого объекта на аукцион ожидается на начало июля 2020 года.

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В Фонде госимущества отмечают, что на сегодняшний день существует заинтересованность потенциальных покупателей в приобретении отеля. Сейчас Фонд государственного имущества Украины проводит маркетирование объекта и реализует процесс подготовки к успешной приватизации.

"Главная задача — привлечь компетентного инвестора, который, приобретя этот объект государственного имущества на прозрачном аукционе, даст ему "вторую жизнь", создаст популярный туристический объект с новыми высокооплачиваемыми рабочими местами, а государство будет получать, вместо долгов, налоговые поступления с прибылей гостиницы", — говорится в сообщении.

Отель "Славянский" строился в 2004 году с единственной целью: разово принять трех президентов.

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С тех пор отель накапливает убытки, которые на сегодняшний день составляют 54 млн грн.

"И это несмотря на уникальное расположение с живописными видами на пойму Десны — такая ситуация является классическим образцом неэффективного управления. Колонны, лестницы и пол отеля изготовлены из мрамора; 30 номеров расположены на площади 5 тысяч квадратных метров, также имеется президентский номер", — информируют в Фонде госимущества.

Ранее сообщалось, что столичный отель "Днипро", который был построен в центре Киева в 1964 году, выставлен на продажу.

Напомним, в августе прошлого года Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск столичного "Президент-отеля" о расторжении договора с инвестиционным советником ООО "Конкорд Консалтинг", отобранным Фондом госимущества Украины (ФГИ) для приватизации предприятия, и отменил запрет Фонду готовить объект к продаже.