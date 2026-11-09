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Россияне ударили дроном по автомобилю "Укрэнерго" в Сумах: трое энергетиков ранены
Утром, 9 ноября, в Сумах российские войска совершили прицельную атаку FPV-дроном по служебному автомобилю НЭК "Укрэнерго", в котором находились специалисты энергетической отрасли.
Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба компании.
В результате вражеского удара ранения разной степени тяжести получили трое работников.
Всех пострадавших энергетиков оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.
По предварительной информации, один из раненых работников находится в тяжелом состоянии.
"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только энергетическую инфраструктуру, но и людей, которые обеспечивают ее работу и восстанавливают поврежденное оборудование", - подчеркивают "Укрэнерго".
Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявляли, что после российских ударов по тепловым электростанциям прогноз на зиму ухудшился, хотя критическую ситуацию в энергосистеме пока не прогнозируют.