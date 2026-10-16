Удары РФ по ТЭС ухудшили прогноз на зиму: что говорят в "Укрэнерго"

Последние российские атаки на тепловые электростанции несколько ухудшили прогноз “Укрэнерго” относительно прохождения отопительного сезона, однако критической ситуации пока нет.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель правления компании Виталий Зайченко, передает "Интерфакс-Украина".

Какая ситуация в энергосистеме Украины

По словам Зайченко, повреждения тепловой генерации усугубили ожидаемую ситуацию по сравнению с предыдущими прогнозами, однако энергетики не оценивают эти изменения как критические.

Председатель правления компании подчеркнул, что несмотря на приобретенный за годы полномасштабной войны опыт работы в условиях перебоев с электроснабжением, бизнеса и населения важно и дальше развивать собственные возможности энергообеспечения.

В частности, предприятиям следует искать способы оптимизировать потребление электроэнергии и повышать эффективность работы в условиях возможных ограничений.

По словам Зайченко, компаниям необходимо заранее продумать, как поддерживать работу при потере питания от общей энергосистемы.

Комментируя возможное влияние отсутствия предупреждений о российских баллистических атаках на работу энергетиков, Зайченко отметил, что вряд ли это изменило бы действия управляющей энергосистемой компании.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.