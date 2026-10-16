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Удари РФ по ТЕС погіршили прогноз на зиму: що кажуть в "Укренерго"

світло
В "Укренерго" оцінили ситуацію перед зимою / Freepik

Останні російські атаки на теплові електростанції дещо погіршили прогноз “Укренерго” щодо проходження опалювального сезону, однак критичної ситуації наразі немає. 

Як пише Dilo, про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Яка ситуація в енергосистемі України

За словами Зайченка, пошкодження теплової генерації погіршили очікувану ситуацію порівняно з попередніми прогнозами, однак енергетики не оцінюють ці зміни як критичні.

Голова правління компанії наголосив, що попри набутий за роки повномасштабної війни досвід роботи в умовах перебоїв з електропостачанням, бізнесу та населенню важливо й надалі розвивати власні можливості енергозабезпечення.

Зокрема, підприємствам варто шукати способи оптимізувати споживання електроенергії та підвищувати ефективність роботи в умовах можливих обмежень.

За словами Зайченка, компаніям необхідно заздалегідь продумати, як підтримувати роботу в разі втрати живлення від загальної енергосистеми.

Коментуючи можливий вплив відсутності попереджень про російські балістичні атаки на роботу енергетиків, Зайченко зазначив, що навряд чи це змінило б дії компанії, яка управляє енергосистемою.

Відключення світла в Україні 

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

  • обстріли енергооб’єктів з боку Росії:
  • аварії в мережах:
  • планові ремонти в мережах:
  • стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.

Автор:
Ольга Опенько

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