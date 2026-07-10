В Україні подешевшала електроенергія: ціна впала до мінімуму за два роки

Середньозважена ціна електроенергії на ринку “на добу наперед” (РДН) в Україні на 11 липня знизилася до 1992 грн за МВт-год - це найнижчий показник із квітня 2024 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

Ціна електроенергії обвалилася

Зниження вартості електроенергії відбулося на тлі суттєвого скорочення попиту. Порівняно з попередньою добою обсяг споживання на РДН зменшився на 30%, тоді як пропозиція електроенергії на ринку скоротилася лише на 5%.

Водночас індекс базового навантаження також оновив дворічний мінімум. 11 липня його значення становило 1914 грн за МВт-год — це найнижчий рівень із квітня 2024 року.

Нагадаємо, в Україні 13 липня проведуть перший довгостроковий аукціон із продажу електроенергії. Контракти укладатимуть на квартал, пів року та рік, а продавцями на старті виступлять “Енергоатом” і “Укргідроенерго”.