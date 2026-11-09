Украина сможет запустить авиасообщение даже во время войны

В Украине рассматривают возможность возобновления работы аэропортов еще до завершения полномасштабной войны и работают над подготовкой к возобновлению гражданского авиасообщения.

Как пишет Dilo, об этом заявил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

"Мы точно работаем над тем, чтобы такие возможности были. Либо во время полномасштабного вторжения, либо уже после, но мы должны быть готовы в конкретный момент запустить гражданскую авиацию", - заявил Деркач.

Он добавил, что Украина рассчитывает на собственные авиакомпании, которые сейчас работают и базируются за границей, для возобновления гражданских полетов из украинских аэропортов.

Отметим, что разговоры о запуске воздушного сообщения еще до окончания войны ходят уже давно. Но до сих пор дальше слов дело не шло из-за постоянных воздушных тревог и опасности пребывания в воздухе для гражданских бортов.

При этом в государственном бюджете заложены средства в поддержку функционирования аэропортов и обслуживающего инфраструктуру персонала.

Открытие неба Украины

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Гражданские полеты в Украине возобновятся сразу после снижения военных рисков. Профильные службы уже наработали план действий, который позволит запустить работу главных аэропортов страны в сутки.

Летом правительство утвердило Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создало Межведомственный координационный центр для подготовки восстановления авиасообщения.

Среди приоритетов: