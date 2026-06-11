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Украина сможет возобновить авиационное сообщение уже на второй день, как только станет безопасно

самолет Boeing 737-800, аэропорт Борисполь
Гражданские полеты в Украине возобновят сразу после снижения военных рисков / Википедия

Гражданские полеты в Украине возобновятся сразу после снижения военных рисков. Профильные службы уже наработали план действий, который позволит запустить работу главных аэропортов страны за сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

"Понятно, что сейчас есть огромные риски, которые, к сожалению, не позволяют открыть воздушное пространство. Но мы заботимся о сохранении аэропортов и аэропортной инфраструктуры. Напомню, в государственной собственности есть два аэропорта - "Львов" и "Борисполь". Работаем, чтобы они были готовы открыться на следующий же день, как только это будет разрешать ситуация с безопасностью", — отметил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач во время конференции Europe - Poland - Ukraine: Cooperate Together’26.

Кроме технического состояния объектов государство обеспечивает сохранение коллективов и сертифицированных специалистов, поскольку их обучение требует длительного времени.

Для регулирования отрасли была разработана Стратегия развития авиации на следующие годы. Документ включает в себя план открытия воздушного пространства и модернизации инфраструктуры. В плане предусмотрены возможности для государственно-частного партнерства; концессий аэропортов; концессии частей аэропортов. По оценке профильного министерства эти условия должны привлечь частных инвесторов.

Напомним, в феврале сообщалось, что международный аэропорт "Борисполь" готов возобновить работу сразу после принятия государственного решения об открытии воздушного пространства. Ключевым фактором остается обеспечение безопасности полетов и соответствие стандартам авиационной безопасности.

Автор:
Татьяна Ковальчук