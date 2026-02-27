Аэропорт "Борисполь" готов к полетам: что известно о возобновлении работы

Международный аэропорт "Борисполь" готов возобновить работу сразу же после принятия государственного решения об открытии воздушного пространства. Ключевым фактором остается обеспечение безопасности полетов и соответствие стандартам авиационной безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание "Телеграф", ссылаясь на ответ прессслужбы аэродрома на информационный запрос.

Готовы возобновить работу

Отмечается, что в настоящее время аэропорт находится в высокой степени операционной готовности, однако решение об открытии воздушного пространства и запуске рейсов будут приниматься государственными органами вместе с международными партнерами, ориентируясь на реальную ситуацию.

В частности, в пресс-службе отметили, что аэропорт имеет все ресурсы для быстрого перехода в практическую фазу возобновления работы сразу после получения необходимых разрешений.

Но сроки запуска не называют, ведь приоритетом остается безопасность полетов.

"Мы сохранили инфраструктуру, кадровый потенциал, сертификацию и операционную способность и сейчас находимся в высокой степени операционной готовности после принятия соответствующего решения на государственном уровне", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

Там добавили, что подготовка персонала и организационная работа уже проведены, но подробности ремонта взлетных полос или помещений не раскрываются.

"Безопасность является абсолютным приоритетом. Возобновление авиационной деятельности возможно исключительно при условии подтвержденной безопасности полетов, выполнения международных требований по управлению военными рисками, наличию страхового механизма и получению всех необходимых регуляторных разрешений", - отмечают в компании.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" в рамках международной технической помощи получит поддержку Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

KOICA реализует проект стоимостью $1,1 млн, который включает в себя поставки систем AODB (центральная информационная система аэропорта) и AOC (центр управления операциями).

Заметим, что аэропорт "Борисполь" из-за полномасштабного вторжения России приостановил свою работу 24 февраля 2024 года.

Открытие неба Украины

Напомним, ранее в "Борисполе" заявляли, что готовы в течение месяца с момента открытия воздушного пространства Украины восстановить полеты пассажирские самолеты.

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.