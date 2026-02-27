Аеропорт "Бориспіль" готовий до польотів: що відомо про відновлення роботи

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу одразу після ухвалення державного рішення про відкриття повітряного простору. Ключовим чинником залишається забезпечення безпеки польотів та відповідність стандартам авіаційної безпеки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє видання "Телеграф", посилаючись на відповідь пресслужби летовища на інформаційний запит.

Готові відновити роботу

Зазначається, що наразі аеропорт перебуває у високому ступені операційної готовності, проте рішення про відкриття повітряного простору та запуск рейсів ухвалюватимуть державні органи разом із міжнародними партнерами, орієнтуючись на реальну безпекову ситуацію.

Зокрема, у пресслужбі наголосили, що аеропорт має всі ресурси для швидкого переходу до практичної фази відновлення роботи одразу після отримання необхідних дозволів.

Але терміни запуску не називають, адже пріоритетом залишається безпека польотів.

"Ми зберегли інфраструктуру, кадровий потенціал, сертифікацію та операційну спроможність і нині перебуваємо у високому ступені операційної готовності після ухвалення відповідного рішення на державному рівні", —повідомили у пресслужбі аеропорту "Бориспіль".

Там додали, що підготовка персоналу та організаційна робота вже проведені, але подробиці щодо ремонту злітних смуг або приміщень не розкриваються.

"Безпека є абсолютним пріоритетом. Відновлення авіаційної діяльності можливе виключно за умови підтвердженої безпеки польотів, виконання міжнародних вимог щодо управління воєнними ризиками, наявності страхового механізму та отримання всіх необхідних регуляторних дозволів", — наголошують в компанії.

Раніше повідомлялося, що аеропорт "Бориспіль" у межах міжнародної технічної допомоги отримає підтримку від Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA).

KOICA реалізовує проєкт вартістю $1,1 млн, який включає постачання систем AODB (центральна інформаційна система аеропорту) та AOC (центр управління операціями).

Зауважимо, що аеропорт "Бориспіль" через повномасштабне вторгнення Росії призупинив свою роботу 24 лютого 2024 року.

Відкриття неба України

Нагадаємо, раніше в "Борисполі" заявляли, що готові протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору України відновити польоти пасажирських літаків.

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.