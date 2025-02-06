Відкриття неба: у аеропорті "Бориспіль" розповіли про готовність відновити польоти

Аеропорт "Бориспіль" протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні готовий відновити польоти пасажирських літаків протягом місяця. Авіакомпанії також готові повернутися до роботи в короткі терміни.

Про це заявив генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський, пише РБК-Україна.

Він сподівається, що летовище відновить роботу вже цьогоріч - за умов гарантування безпеки польотів.

"На сьогодні рівень готовності нашого аеропорту складає приблизно місяць для того, щоб з моменту прийняття рішення про відкриття повітряного простору запустити рейси", - наголосив Дубревський.

За його словами, авіакомпанії-власники літаків готові в короткі терміни відновити польоти в Україну.

"Вони вже знають, звідки їм взяти екіпажі, де взяти додаткові літаки, щоб забезпечити виконання рейсів", - зауважив Дубревський.

Він повідомив, що авіакомпанії зможуть у місячний термін підготувати літаки для рейсів в Україну.

Як підкреслив Дубревський, летовище здатне забезпечити пасажиропотік обсягом 20 мільйонів осіб на рік. Аеропорт, за його словами, повністю зберіг висококваліфікований персонал. До війни на підприємстві працювали трохи понад 4 тисяч людей, зараз їх - понад 3,5 тисячі.

Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

Аеропорт "Бориспіль" залишили вже п'ять повітряних суден

Дубревський також розповів, що аеропорт "Бориспіль" здійснив вже п'ять перегонів авіаційних суден, тоді як в пресі було відомо тільки про чотири.

"Якщо ми кажемо про прийняття або відправку спеціального авіарейсу, ми зробили декілька технічних перегонів… це 5 повітряних суден. В медіа було про 4 повітряних судна", - сказав директор летовища.

Раніше повідомлялось, що четвертим літаком, який залишив аеропорт "Бориспіль" після повномасштабного вторгнення став Boeing 777-300 компанії Skyline Express.

Рейс проходив без пасажирів і вантажу на борту. Повідомлялось, що з моменту закриття повітряного простору над Україною повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", де проходили технічну підтримку та обслуговування.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Нещодавно повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на даний момент неможливо відновити авіасполучення в Україні навіть частково. Це рішення обумовлене постійною загрозою ракетних ударів та атак безпілотників з боку Росії.