Открытие неба: в аэропорту "Борисполь" рассказали о готовности возобновить полеты

Аэропорт "Борисполь" в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине готов возобновить полеты пассажирских самолетов в течение месяца. Авиакомпании готовы вернуться к работе в короткие сроки.

Об этом заявил генеральный директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский, пишет РБК-Украина.

Он надеется, что аэродром возобновит работу уже в этом году — в условиях обеспечения безопасности полетов.

"На сегодняшний день уровень готовности нашего аэропорта составляет примерно месяц для того, чтобы с момента принятия решения об открытии воздушного пространства запустить рейсы", — подчеркнул Дубревский.

По его словам, авиакомпании-владельцы самолетов готовы в сжатые сроки возобновить полеты в Украину.

"Они уже знают, откуда им взять экипажи, где взять дополнительные самолеты, чтобы обеспечить выполнение рейсов", — заметил Дубревский.

Он сообщил, что авиакомпании смогут в месячные сроки подготовить самолеты для рейсов в Украину.

Как подчеркнул Дубревский, аэропорт способен обеспечить пассажиропоток объемом 20 миллионов человек в год. Аэропорт, по его словам, полностью сохранил высококвалифицированный персонал. До войны на предприятии работали чуть более 4 тысяч человек, сейчас их – более 3,5 тысяч.

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны.

Аэропорт "Борисполь" покинули уже пять воздушных судов

Дубревский также рассказал, что аэропорт "Борисполь" совершил уже пять гонок авиационных судов, тогда как в прессе было известно только о четырех.

"Если мы говорим о принятии или отправке специального авиарейса, мы сделали несколько технических гонок… это 5 воздушных судов. В медиа было о 4 воздушных судах", — сказал директор аэропорта.

Ранее сообщалось, что четвертым самолетом, покинувшим аэропорт "Борисполь" после полномасштабного вторжения стал Boeing 777-300 компании Skyline Express.

Рейс проходил без пассажиров и груза на борту. Сообщалось, что с момента закрытия воздушного пространства над Украиной воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту Борисполь, где проходили техническую поддержку и обслуживание.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" . Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сейчас невозможно восстановить авиасообщение в Украине даже частично. Это решение обусловлено постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны России.