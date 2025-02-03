В Ryanair назвали сроки возобновления полетов в Украину после завершения боевых действий

Авиакомпания Ryanair, которая была вторым по величине перевозчиком в Украине до войны, может возобновить полеты в течение четырех-шести недель после открытия украинского воздушного пространства.

Об этом пишет The Telegraph.



Отмечается, что Ryanair планирует возобновить полеты в Украине на фоне ожиданий, что президент США Дональд Трамп может завершить войну с Россией.

По словам Майкла О'Лири, исполнительного директора авиакомпании, Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны.

"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одной из вещей, которые Трамп может сделать, будет скорейшее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину", подчеркнул он.

О'Лири сообщил, что официальное прекращение боевых действий будет необходимо для того, чтобы удовлетворить требования Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

"В конце концов, потребуется определенное прекращение огня, потому что EASA не позволит относить рейсы над этим районом, если у них не будет какой-то разумной уверенности, что там не будут летать ракеты", — подчеркнул директор авиакомпании.

Он добавил, что планы Ryanair предполагают открытие около 24 маршрутов в Киев и Львов. Пропускная способность будет обеспечена за счет перенаправления самолетов, базирующихся в таких аэропортах как Станстед в Лондоне и Орли в Париже.

О'Лири убежден, что возобновление рейсов в Одессу может занять больше времени из-за уровня повреждений. Также некоторые аэропорты в Украине разбомблены и фактически разрушены, что потребует строительства новой инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что латвийская авиакомпания AirBaltic разработала план возобновления полетов в Украину в кратчайшие сроки после открытия воздушного пространства. Ранее AirBaltic выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" . Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, сейчас невозможно восстановить авиасообщение в Украине даже частично. Это решение обусловлено постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны России.