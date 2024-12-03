Латвийская авиакомпания готова возобновить полеты в Украину в кратчайшие сроки

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic разработала план возобновления полетов в Украину в кратчайшие сроки после открытия воздушного пространства.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что авиакомпания планирует перевести свои мощности по другим направлениям в Украину, как только это будет безопасно. Кроме этого, AirBaltic также хотела бы оставлять некоторые самолеты в Украине на ночь – практика, известная как "ночная остановка".

"Мы можем летать ночью, если это будет безопасно. Я даже полетел бы туда пустым, если будет понятно, что мы сможем вылететь и продать билеты, а билеты уже проданы", — заявил главный исполнительный директор Мартин Гаусс.

Ранее AirBaltic выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы. Всего AirBaltic имеет более 130 маршрутов из Риги, Таллина, Вильнюса, Тампере и, сезонно, из Гран-Канарии, предлагая стыковку с большим количеством направлений в Европе, на Ближнем Востоке, Кавказе и в Северной Африке.

Сообщается, что авиакомпания сможет пересекать воздушное пространство Украины, чтобы летать прямыми маршрутами южнее Латвии к таким пунктам назначения, как Дубай и Греция.

В ноябре латвийская национальная авиакомпания AirBaltic начала рейсы по новому маршруту, соединяющему польский Жешув с Ригой.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" до конца января 2025 года. Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов в январе 2025 года.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Но, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, на данный момент невозможно восстановить авиасообщение в Украине даже частично. Это решение обусловлено постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны России.