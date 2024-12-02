Шмыгаль рассказал, возможно ли частичное открытие авиапространства над Украиной

В настоящее время невозможно восстановить авиасообщение в Украине даже частично. Это решение обусловлено постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников со стороны России. Поэтому важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перевозки пассажиров.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Укринформ".

"Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации. Именно поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещения пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильной и железнодорожный транспорт", — сказал Шмыгаль во время Международного транспортного форума.

В Украине разрушено большинство гражданских аэропортов

Глава правительства подчеркнул, что во время российских атак повреждения получила авиационная инфраструктура, пострадали по меньшей мере 15 гражданских аэропортов.

По данным Государственной авиационной службы, в Украине всего 20 гражданских аэропортов.

Шмыгаль напомнил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки человек.

"Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще большие разрушения благодаря Силам обороны, мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовались более 2800 судов, которые перевезли более 85 млн тонн грузов для более 40 стран мира, из которых более 50 млн тонн – агропродукция ", — заметил премьер-министр, подчеркнув, что это "в который раз подтверждает, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности, невзирая на регулярные обстрелы портовой инфраструктуры врагом".

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Недавно сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" до конца января 2025 года. Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов в январе 2025 года.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.