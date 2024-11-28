Украинским морским коридором экспортировали 85 миллионов тонн грузов

Украинским морским коридором было транспортировано уже более 85 млн. т грузов, из которых 56,7 млн. т зерновых успешно отправлено на экспорт для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

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Об этом сообщила Администрация морских портов Украины.

Отмечается, что украинский морской коридор продолжает демонстрировать свою эффективность и надежность даже в сверхсложных условиях войны.

"За время работы коридора более 3000 судов воспользовались его возможностями, что свидетельствует о его стратегической важности для глобальной торговли", — подчеркивают в АМПУ.

Там добавляют, что, несмотря на постоянные обстрелы, воздушные тревоги и вынужденные остановки работы, портовики продолжают выполнять свои задачи с максимальной отдачей, поддерживая экономику Украины и обеспечивая связь с миром.

"Каждая тонна груза — это еще один шаг к общей победе на экономическом фронте и поддержанию глобальной продовольственной стабильности", — отмечают в АМПУ.

Напомним, по оперативным данным января-октября 2024 года, украинские морские порты обработали 82,1 млн. тонн грузов, что почти вдвое превышает показатель 2023 года (46,1 млн. тонн). Из них 50,7 млн. тонн составляет аграрная продукция.

Украина достигла довоенных объемов экспорта из портов Большой Одессы

Когда в июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения ", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукции через три порта в Одесской области, Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, движущихся к морским портам Украины.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, в январе Украина смогла выйти на довоенные объемы экспорта временным морским коридором и приблизиться к показателям, которые были до полномасштабного вторжения по общему объему экспорта.

Украинский морской коридор с марта, после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ, стал работать круглосуточно.