Украинский морской коридор стал круглосуточным, вскоре возобновятся паромные и контейнерные перевозки.

Украинский морской коридор с прошлой недели после получения необходимых разрешений со стороны ВМС ВСУ стал работать круглосуточно, а первые контейнерные перевозки Украинским морским коридором могут быть осуществлены в течение двух-трех недель.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков, пишет "Интерфакс-Украина".

"Коридор имеет еще (потенциал), минимум, 20% объемов увеличения. (…)Почти достигли уровня зернового коридора, но за гораздо меньший период времени", - подытожил Васьков", - сказал он.

По его словам, сейчас коридор работает такими же темпами, как в феврале, поскольку в последнюю неделю погода была неблагоприятной. Тогда же коридор вышел на рекордный объем транспортировки, который составил 8 млн. тонн. Причем, 60-65% всех грузов составляла агропродукция, а остальные – руда, металлы и удобрения.

В общей сложности, по словам замминистра, с начала работы украинского морского коридора им прошло более тысячи судов, которые перевезли уже почти 31 млн тонн.

Что касается морских паромных и контейнерных перевозок, первые контейнерные перевозки Украинским морским коридором могут быть осуществлены в течение двух-трех недель, поскольку все пять контейнерных терминалов готовы обрабатывать контейнеры.

"Почти все они задействованы в перевалке аграрной и другой продукции. Но контейнеры - это приоритет, и они ведут переговоры. Надеюсь, что через две-три недели получим первые меры", - сказал он.

Васьков добавил, что в Минвосстановление также надеются в течение двух недель восстановить автомобильное паромное сообщение, а через два месяца – железнодорожное паромное сообщение.

Напомним, что за шесть месяцев работы временного морского коридора Украина отгрузила на экспорт более 22 млн тонн грузов, однако Украина планирует увеличить объемы экспорта морским коридором на четверть

Какая ситуация в Черном море

В июле 2023 года Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. По состоянию на 11 января 2024 года временный морской коридор, который Украина использует для экспорта грузов в качестве альтернативы "зерновому коридору", вернулся на те мощности, которые были до начала полномасштабного вторжения России.

Однако, спикер Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу в интервью "Укринформу" заявил, что считает альтернативные коридоры не постоянными и предсказуемыми, а "зерновое соглашение" было именно той системой, которая гарантировала безопасность судов. При этом министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что с начала работы временного морского коридора из Украины экспортировали 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.